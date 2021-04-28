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28.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Россия, США
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В Вашингтоне опасаются, что Путин переиграет Байдена при личной встрече


Встреча президентов России и США может стать поворотным моментом в отношениях двух стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», отмечая, что пока нет информации о месте возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

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«Как бы то ни было, саммит в случае его проведения может стать поворотным моментом в многолетней эскалации российско-американских отношений, которая началась под занавес правления президента Барака Обамы и продолжилась при Дональде Трампе», – говорится в статье.

Издание подчеркивает, что время для контактов на высшем уровне явно назрело – слишком много накопилось вопросов у обеих сторон друг к другу, а без взаимодействия РФ и США многие международные проблемы просто не имеют решения.

«В общем, диалог ожидается обоюдоострый. Хотя после провального саммита в Хельсинки в США опасаются того, что Путин сможет переиграть Байдена в ходе личной встречи и навязать свою точку зрения. Но есть надежды на сильную и профессиональную команду, способную подстраховать американского президента.

Таким образом, две ведущие ядерные державы, похоже, получают шанс прийти к новой модели взаимоотношений – соперничество будет сочетаться с выборочным взаимодействием, исключающим прямой конфликт», – резюмирует «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США ДЖО Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить проблемные вопросы в отношениях двух стран.

До этого Байден опустился до грязных оскорблений Путина, после чего посол России был отозван из Вашингтона.


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