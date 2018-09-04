«В воздухе висит месть за Захарченко»

04.09.2018

Если не будет дан ответ на убийство главы ДНР Александра Захарченко, то это породит депрессию в республике.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” заявил первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

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Я вынужден сказать, что убийство Захарченко перешло определенную черту. Теперь выживет или не выживет ДНР зависит от того, будет ли дан ответ. Если это покушение сойдет с рук, оно породит на Донбассе депрессию. Я ни в коем случае не призываю к мести. Но таков диагноз. Этот выбор «висит» в воздухе”, – сказал политик.

По его словам, ситуация в республике во многом будет зависеть от того, насколько быстро будет пройден переходный период.

“Люди должны понимать, что власть в крепких руках, иначе они будут вынуждены искать новые способы выживания. В частности, пойдет новая волна миграции из Донецка и Луганска в Россию. И это еще более ослабит республики. Поэтому законы жанра требуют, чтобы Украина в том или ином виде понесла наказание за убийство Захарченко”, – полагает Затулин.

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