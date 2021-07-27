В ВСУ истерика – общество недовольно засильем гомосексуалистов в армии

27.07.2021, Киев, Игорь Шаповалов

Новости Украины

Педерасты, которых становится всё больше в рядах ВСУ , якобы не порочат украинскую армию, а являются свидетельством того, что Украина – «цивилизованная» страна, соблюдающая Конституцию и права человека.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский националист, боевик «ООС» Сергей Гнездилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он возмутился, что по интернету распространилась видеозапись, как украинский военнослужащий-педераст целуется с таким же содомитом в форме.

«Уважаемые традиционалисты. Сначала пойдите походите в этой форме, в этих берцах, а потом поговорим о семье, церкви, и что вас там еще смущает. Вместо того чтобы обсуждать военных, образцово выполняющих свои обязанности, лучше идите служить, покажите как надо», – возмутился националист.

Гнездилов попрекнул «моралистов», что именно эти педерасты их защищают – вероятно, от такой же традиционной России. По его мнению, армию порочат наркоманы, коррупционеры и депутаты, а вовсе не сменившие половую ориентацию боевики.

«Пусть целуются. Не вижу в этом ничего аморального. Украина должна быть демократической страной, где защищены права человека, которые гарантированы Конституцией», – резюмировал он.

Напомним, ранее экс-боевик «АТО» и открытый гомосексуалист Виктор Пилипенко потребовал признать гомофобию уголовным преступлением, чтобы защитить сменивших половую ориентацию националистов.