В ВСУ появились первые жертвы американской вакцины  

20.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с повальной эпидемией коронавирусной инфекции в рядах ВСУ украинское командование приняло решение вакцинировать солдат американской вакциной от лихорадки, однако это уже привело к первым жертвам.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мы уже заявляли, с целью недопущения панических настроений в ВФУ, командованием медицинских сил, принято решение провести вакцинацию личного состава в зоне ООС препаратом американского производства, не имеющим никакого отношения к коронавирусу и являющегося вакциной от геморрагической лихорадки», – сказал Никитин.

По информации защитников Донбасса, первой жертвой поспешной вакцинации стал старший прапорщик ВСУ Абрамов, которому вкололи препарат во время протекающей болезни.

«Первой жертвой данной вакцинации стал боевик 35-й бригады старший прапорщик Абрамов, который скончался в Дзержинской больнице, куда был экстренно доставлен в связи с резким ухудшением здоровья после введения препарата. Сотрудники ВСП, прибывшие для установления причин происшествия выяснили, что Абрамов проходил вакцинацию с недомоганием и температурой, а медработники во главе с лейтенантом медицинской службы Когутом, осуществлявшие вакцинацию не приняли это во внимание.

Не дожидаясь следователей лейтенант Когут самовольно оставил часть. Военной прокуратурой Объединенных сил он объявлен в розыск», – резюмировал Никитин.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что украинская власть готова пожертвовать десятками тысяч жизней своих граждан, лишь бы не использовать вакцину «агрессора».