Через 6 – 9 лет в Крыму должен появиться новый микрорайон в районе озера Мойнаки около Евпатории.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соглашения о комплексном освоении территории на западном берегу Крыма предусматривает инвестиции в размере 35 миллиардов рублей.

«Благодаря проекту на территории полуострова будет идти строительство апартаментов, гостиниц и жилья. При этом инвестор берет на себя обязательства по строительству двух детских садов, общей вместимостью до 400 человек, и школы. В свою очередь, правительство Республики Крым предоставляет инфраструктурный кредит на реконструкцию подстанции «Мойнаки» в размере 1,3 млрд рублей, мощности которой будут направлены, в том числе на обеспечение государственных учреждений. Срок реализации проекта – 6 – 9 лет. Уверен, его исполнение придаст новый импульс развитию курортно-рекреационной инфраструктуры Западного Крыма», – сообщил Аксенов.

Кроме того, глава республики также подписал распоряжение о строительстве детского сада в Джанкое, который должны сдать до 2024 года. Он будет вмещать 260 детей, а на его строительство из бюджета республики выделят более 478 миллионов рублей.

Также в Крыму продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов – до конца этого года строители должны будут сдать несколько объектов в Сакском районе.

Здесь впервые за несколько десятилетий отремонтируют кровлю и реставрируют фасады.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в Крыму завершается строительство нового спорткомплекса для училища Олимпийского резерва, на который в рамках Федеральной целевой программы по развитию полуострова после пребывания в составе Украины выделены более 400 миллионов рублей.