Ва-банк Зеленского: зачем Украина обстреляла Польшу

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Новости Украины

Украина попыталась втянуть Североатлантический альянс в боевые действия против России.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит депутат Государственной думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, давая оценку инциденту с польской сельхозтехникой, пораженной украинскими ракетами ПВО, которые пытались выдать за российские.

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«Это новый этап специальной военной операции, когда физический эффект боевых действий вышел на территорию третьего государства. Мне с первых новостей стало понятно, что Россия к этой ситуации не имеет прямого отношения. Хоть мы и понимаем, что косвенно Польша принимает участие в конфликте, мы явно не ставим себе в цель их зерносушилки и жизни двух мирных граждан», – пишет Гурулев в своем телеграм-канале.

Он убежден, что от начала и до конца «это была украинская провокация» и приводит свои аргументы.

«Вчера наша армия своими ударами вновь кратно сократила число функционирующих критически важных объектов на вражеской территории. Для Украины этот урон уже близок к критическому, а ее руководство понимает, что останавливаться мы не будем, а запас ракет Х-101 у нас еще приличный. В этой ситуации Зеленский пошел ва-банк, я уверен, что падение украинской ракеты в Польше было неслучайным. План «А» состоял в том, чтобы попытаться втянуть НАТО в конфликт. Недаром так называемый президент Украины первым отреагировал на событие, где заявил, что Россия «ударила по территории НАТО», – подчеркнул депутат.

Он обратил внимание, что США не поддержали обвинения России в ударе по Польше.

«Ядерной дубиной по кумполу еще никто не хочет получить, тем более, когда речь идет об очевидной провокации. Сегодня, когда всем понятно, что официальной версией станет сбой в украинской системе ПВО, Зеленский включит план «Б». В закрытом, а, возможно, и в публичном общении он будет просить у всех подряд современные системы ПВО, используя шантаж в том плане, что в следующий раз могут пострадать Румыния, Венгрия, Словакия, а может и снова Польша. На мой взгляд, весь ажиотаж, искусственно созданный западной пиар-машиной вокруг Зеленского, вскружил голову комику. Его действия сегодня представляют опасность не только украинцам, но и могут привести к серьезной эскалации. Уверен, что это понимают и его западные кураторы, а значит, что ему следует попуститься ради собственной безопасности», – резюмировал Гурулев.