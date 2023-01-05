Ваджра: Украинские нацисты – как немецкие, только дикие

Владимир Гладков.  
05.01.2023 20:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Нацизм, Общество, Украина


Массово снося памятники по всей стране, украинские неонацисты продолжают дело своих идейных гитлеровских предков времён Великой Отечественной войны.  

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». 

Массово снося памятники по всей стране, украинские неонацисты продолжают дело своих идейных гитлеровских предков...

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«Страну захватили, и теперь пытаются избавиться от её исторических символов. Во время оккупации так всегда происходит.  

Вспомните, когда гитлеровцы заходили в наши города в 1941, они делали то же самое – уничтожали государственные и исторические символы. Хотя даже они до такой степени не доходили. Тот же памятник Екатерине (хранилась в краеведческом музее – ред.) в Одессе они не тронули, памятник Пушкину в Харькове тоже», – сказал Ваджра.  

Однако, по его мнению, сейчас Украину заполонили куда более дикие и неадекватные нацисты, чем восемьдесят лет назад.   

«Сейчас мы имеем дело с ещё более одичавшими людьми. Их ненависть ко всему русскому, к русской земле, беспредельная. Особенно на фоне всего того, что сейчас у них происходит, как-то надо вымещать ненависть и злобу. Как? Памятник же не будет отстреливаться. Значит, ломать памятники», – резюмировал историк.  

Напомним, недавно в Одессе неонацисты снесли памятник императрице Екатерине II.

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