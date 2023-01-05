Ваджра: Украинские нацисты – как немецкие, только дикие

Массово снося памятники по всей стране, украинские неонацисты продолжают дело своих идейных гитлеровских предков времён Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страну захватили, и теперь пытаются избавиться от её исторических символов. Во время оккупации так всегда происходит.

Вспомните, когда гитлеровцы заходили в наши города в 1941, они делали то же самое – уничтожали государственные и исторические символы. Хотя даже они до такой степени не доходили. Тот же памятник Екатерине (хранилась в краеведческом музее – ред.) в Одессе они не тронули, памятник Пушкину в Харькове тоже», – сказал Ваджра.

Однако, по его мнению, сейчас Украину заполонили куда более дикие и неадекватные нацисты, чем восемьдесят лет назад.

«Сейчас мы имеем дело с ещё более одичавшими людьми. Их ненависть ко всему русскому, к русской земле, беспредельная. Особенно на фоне всего того, что сейчас у них происходит, как-то надо вымещать ненависть и злобу. Как? Памятник же не будет отстреливаться. Значит, ломать памятники», – резюмировал историк.