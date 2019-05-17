Вакарчук не даст Порошенко зайти в Раду

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Певец Святослав Вакарчук, презентовавший накануне свою политическую силу, не задержится надолго в парламенте.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил киевский телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Почему хорошо, что он идет? Он добьет уже силу Порошенко и заберет голоса окончательно у тех, кто по ошибке проголосовал за Петра Алексеевича. В этом его историческая миссия. Успеха в политике он не добьется. Я прогнозирую, что зайдя в Верховную раду, он оттуда уйдет… Если он почувствует себя не в своей тарелке, он взбрыкнет и уйдет. Поэтому мой прогноз – Вакарчук зайдет в Верховную раду, заберет голоса у Порошенко, не допустит Порошенко и его силу в Верховную раду нового созыва и оттуда потом уйдет», – заявил Гордон.

Ранее сообщалось, что главной задачей презентованной вчера в Киеве партии «Голос» певца Святослава Вакарчука будет помощь Петру Порошенко вернуться на высокие должности в руководстве Украины. В руководстве партии «Голос» были замечены националисты и ярые русофобы.

«ПолитНавигатор» также писал, что поход на выборы в Верховную раду партии Святослава Вакарчука – попытка заменить обанкротившиеся и растерявшие популярность старые майданные на псевдоновые, заманивающие избирателей новой вывеской.