Вакарчук умудрился на прощание крепко нагадить «Голосу»

19.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ситуации, когда парламент не позволил певцу Святославу Вакарчуку просто так сложить с себя депутатские полномочия, рассчитывать беглецу остаётся только на снисхождение подставленных им однопартийцев провалившегося проекта.

Об этом у себя в Telegram-канале написал депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакарчук умудрился вчера крепко вставить фракцию «Голос». По плану он должен был вчера появиться в зале и сделать умное лицо, но в этом месте споткнулся и остался во Львове. Чем поставил фракцию так, как поставил», – отметил Бужанский.

По мнению парламентария, после того, как Рада отказалась досрочно прекращать полномочия Вакарчука, у «любимых соросят» остаётся только один выход: «Вакарчук выходит из фракции, и они забирают у него мандат через императивный мандат, простите за тавтологию».

«По моему, это прекрасная в своем совершенстве картина политического унижения, которую он и они заслужили», – представил себе ситуацию Бужанский.

Позже сам Вакарчук рассказал о решении проблемы, вместе с тем, поблагодарив всех, кто накануне проголосовал за снятие его полномочий.

«Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата.

Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа», – написал Вакарчук у себя в «Facebook».

«Такой способ сложении депутатского мандата – мера вынужденная и формальная. И мне жаль, что часть парламентариев оставила мне именно этот вариант. Но, это уже их ответственность. Как и говорил ранее, остаюсь членом партии «Голос», и сделаю все от себя зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной», – добавил певец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», о своём решении уходить из политики Вакарчук объявил 11 июня. Отметим, что певец уже второй раз решается на такой шаг. А аналогично Вакарчук поступил вскоре после «оранжевой революции», когда прошёл в Верховную раду в списках партии Виктора Ющенко «Наша Украина».