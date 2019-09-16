Варфоломей продолжает пожинать плоды своей подлости

16.09.2019, Москва, Олег Кравцов

В субботу Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции («Русский экзархат» в Европе) вышла из подчинения Константинопольского патриархата и вошла в состав Русской православной церкви.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». Отмечается, что после разрыва общения между Москвой и Константинополем из-за создания «афтокефальной» украинской церкви последний решил распустить «Русский экзархат», который отказался подчиниться, а 14 сентября 2019 года его глава архиепископ Иоанн (Реннето) направил патриарху Кириллу обращение с просьбой принять их «в каноническое общение и единство» с Московским патриархатом.

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Эта обращение было рассмотрено и удовлетворено Священным синодом РПЦ.

«Принятие в юрисдикцию Московского патриархата архиепископа Иоанна (Реннето) – очень важное решение, которое, на мой взгляд, обусловлено преодолением в значительной мере исторических обстоятельств, которые вызвали появление этого канонического образования в составе Константинопольского патриархата. Характерно, что в отличие от Фанара, который попытался полностью нивелировать самобытный статус Архиепископии, Священный Синод РПЦ подчеркнул, что форма канонического бытия этих приходов будет учитывать целый ряд их особенностей», – сказал изданию замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В свою очередь религиовед Роман Силантьев не исключает, что Константинополь может потерять и другие свои части.

«Отличная новость! Здравый смысл победил. Варфоломей продолжает пожинать плоды своего подлого поступка. Возможно, эта тенденция сохранится, и это не последняя часть Константинопольского патриархата, которая к нам примкнет. Теперь их ничего не останавливает», – подчеркнул Силантьев.

На сегодня Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе состоит из 65 приходов, 11 церквей, 2 монастыря и 7 скитов во Франции, Британии, Германии, Италии, Испании, Голландии, Бельгии и странах Скандинавии.

Как сообщал «ПолитНавигатор», созданную в Киеве из раскольников под патронатом Варфоломея ПЦУ не признала ни одна поместная церковь.

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