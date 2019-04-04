Варфоломею предложили отозвать томос и принести покаяние

04.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Религиозный раскол на Украине можно прекратить только в том случае, если Константинопольский патриарх Варфоломей признает свою ошибку и отзовет томос у новосозданной украинской «церкви», а киевская власть, в свою очередь, прекратит гонения на каноническую православную церковь.

Соответствующее заявление было сделано Священным Синодом Украинской православной церкви Московского патриархата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой ущерб украинскому Православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский Патриархат и лично Патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением. Способом исправления этой ошибки мог бы стать отзыв Томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыве Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса.

Церковная действительность в Украине свидетельствует, что для православных христиан Томос не принес ни единства, ни мира, ни спокойствия, как это обещали год тому назад инициаторы этой идеи из церковных и государственных кругов. Вместо этого, плодами Томоса стали насилие, конфликты, противостояние, слезы и страдания верующих Украинской Православной Церкви. Все эти факты свидетельствуют, что простая легализация раскола не меняет раскольников, которые остаются враждебными и агрессивными к Церкви.

Только покаяние и искреннее признание раскольниками своих ошибок перед Церковью и возвращение в ее лоно может принести мир и единство в церковную жизнь Украины», – говорится в заявлении.

При этом в УПЦ отметили, что массовые захваты храмов канонической православной церкви уже стали объектом внимания международных правозащитников.

«Насилие, дискриминация и нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви уже попали в поле зрения международных правозащитных организаций. В частности, это нашло отражение в последнем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Эти правонарушения, которые зачастую поддерживаются представителями властей на местах, компрометируют наше государство в мире. Насилие, захваты наших храмов и другие противоправные действия не приведут к церковному единству в Украине. Это ошибочный путь и нужно иметь мужество признать эту ошибку.

С уважением просим представителей действующей власти прекратить искусственное инициирование изменения подчиненности наших приходов, поскольку среди нашего духовенства и прихожан нет на это внутреннего запроса.

Считаем, что кампания по дискредитации Украинской Православной Церкви, запрет на присутствие духовенства нашей Церкви в армии, попытки насильно изменить название нашей Церкви и другие подобные антицерковные действия являются стратегической ошибкой власти в сфере внутренней политики и стабильности в государстве», – отметили в Священном Синоде.

Также священноначалие выразило серьезную озабоченность репрессиями киевской власти против священников, становящихся на защиту прав верующих.

«Особую обеспокоенность вызывает факт уголовного преследования клирика Ровенской епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Виктора Земляного. Впервые за годы независимости Украины священника, который защищает права верующих и свободу вероисповедания, безосновательно привлекают к уголовной ответственности и обвиняют в разжигании религиозной вражды.

Просим государственную власть не вмешиваться в церковные дела, своими действиями не способствовать разжиганию религиозной вражды, отменить требования Закона Украины №2673-VIII от 17.01.2019 года о переименовании Украинской Православной Церкви как антиконституционные и противоречащие нормам украинского и международного законодательства и базовым принципам прав и свобод человека, а также не способствовать рейдерскому захвату приходов нашей Церкви путем незаконной их перерегистрации.

Господь наделяет правителей властью не для порождения раздора в обществе, а для сохранения мира, спокойствия и согласия между всеми гражданами страны», – резюмировали в канонической церкви.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Молдавскую митрополию Русской православной церкви также подталкивает к расколу окружение молдавского олигарха Влада Плахотнюка, который является бизнес-партнером украинского президента Петра Порошенко.

В то же время сербская оппозиция, которая с декабря проводит антиправительственные акции протеста в Белграде с требованием свержения президента Александра Вучича, вступила в открытую конфронтацию с главой Сербской Православной Церкви Патриархом Иринеем, который отказался поддержать манифестантов.