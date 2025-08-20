Варшава отказалась от отправки войск на Украину из-за роста рейтинга антибандеровских сил

Михаил Рябов.  
20.08.2025 14:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 289
 
Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Польша не будет отправлять свои войска на Украину, но ее армия будет обеспечивать тыл и логистику «миротворческого» контингента других стран НАТО.

Об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На территории Польши будут задействованы десятки, сотни, тысячи польских солдат, чтобы обеспечить союзные войска, находящиеся в Польше, или, возможно, обеспечить союзные войска, которые будут дислоцированы на Украине», – сказал чиновник.

Такая осторожная позиция власти вызвана усталостью населения Польши от конфликта вокруг Украины и опасениями роста популярности рейтинга правой партии «Конфедерация», выступающей против поддержки бандеровского Киева.

«Наверное, нет темы, которой польские политики бы больше боялись. С одной стороны, мы демонстрируем мускулы, проводим большие парады, – а с другой? Мы заранее исключаем, что в любой миссии польский военный пересечет украинскую границу… Мы исключаем любую прямую военную помощь пострадавшему соседу… Решения политиков определяются гонкой с «Конфедерацией» и Гжегожем Брауном, а не польским интересом. Боюсь, ответ на этот вопрос столь же прост, сколь и жесток. Польское отношение к Украине изменилось», – с раздражением пишет автор газеты RzeczPospolita.

В публикации признается, что весной 2022 настроения были иными – и тогда Польша бы отправила свой контингент без колебаний.

Упомянутая выше «Конфедерация» критикует власть даже за такую осторожную позицию.

«Знаете ли вы, что политики после и после будут продолжать поддерживать неограниченную помощь Украине из карманов польских налогоплательщиков? И им не придет в голову требовать выгоды для Польши даже за материально-техническую помощь. Они будут давать все бесплатно. Солдат тоже отправили бы, если бы не Конфедерация», – заявил представитель партии депутат Европарламента Станислав Тышка.

