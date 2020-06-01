Варшава в ярости: В США вандализировали польского героя

01.06.2020, Москва, Максим Стасюк

В США протестующие исписали статую польского героя Тадеуша Костюшко, установленную перед Белым домом, надписями «Fuck Trump» и «Fuck you».

Содеянным у себя в «Twitter» возмутился посол Польши в Вашингтоне Пётр Вильчек, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я испытываю отвращение и ужас по поводу акта вандализма, совершенного против статуи Тадеуша Костюшко в Вашингтоне, героя, который боролся за независимость как США, так и Польши. Я умоляю Белый дом и Службу национальных парков США быстро восстановить статую до ее первоначального состояния», – написал Вильчек.

Произошедшее прокомментировал Telegram-канал «Переслано из Польши. На русском».

«Сегодня ночью у Белого дома повстанцы изуродовали статую национального героя Польши Тадеуша Костюшко. Польский посол в Вашингтоне возмутился. Акты вандализма по отношению к памятникам национальным героям – это всегда отвратительно, но почему посол не возмущается, видя, как в своей стране на государственном уровне сносят памятники советским солдатам – национальным героям России?» – задались риторическим вопросом в паблике.

Ранее в МИД РФ неоднократно обращали внимание на акты вандализма в Польше. Более того, отмечалось, что своей русофобской позицией польские власти только стимулируют вандалов, а также что с такой политикой Варшаве будет непросто когда-либо установить нормальные отношения с Россией.

Так, в Польше снесли памятник советским освободителям, установленном на месте гибели в 1944 году трёх разведчиков, подорвавших себя вместе с окружившими их гитлеровцами. Был осквернён памятник воинов Красной армии в Мазовецком воеводстве, а также обезображен монумент в Нижне-Силезском воеводстве. В городе Щирк Силезского воеводства осквернили мемориал, установленный в честь 36-ти советских бойцов, погибших в боях за освобождение этого города в феврале 1945 г. от нацистской оккупации.

И это далеко не весь список произвола вандалов на польской земле по отношению к памятникам героям Великой Отечественной войны.