«Вас никто не разгонит» – в Киеве призывают народ Белоруссии к майдану

07.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сейчас, когда антирейтинг Александра Лукашенко чрезвычайно высок, белорусский народ получил возможность совершить в своей стране госпереворот.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.TV» заявил бежавший из России либеральный телеведущий Евгений Киселёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас возникла уникальная ситуация – если вдруг белорусский народ проснётся, то у него действительно есть уникальный исторический шанс изменить ситуацию в стране.

Посмотрите на эти митинги – например, огромный митинг, который был в Минске некоторое время назад. Там всё было мирно, выступали актёры, певцы, разные рок-группы, песни пели хором – такой вот белорусский Вудсток, как кто-то сказал. Но всё равно там было порядка 50-60 тысяч человек, а может и больше, которые пришли поддержать Светлану Тихановскую.

Девятого выборы, десятого будут объявлены результаты. И вот как поведут себя эти десятки тысяч людей, которые в состоянии такого душевного подъёма, выходили на митинг за Тихановскую? Они останутся по домам, или выйдут протестовать?» – задался вопросом перебежчик.

Киселёв подчеркнул, что если в Минске выйдут на протест десятки тысяч человек, то никакие спецподразделения якобы не смогут их разогнать.

«Понимаете, если выйдет пять тысяч – их разгонят. Если выйдет пятьдесят тысяч, то даже самая вооруженная до зубов полиция, ОМОН, не знаю, не настолько хорошо знаю детали внутренней белорусский политики, чтобы знать очередные птичьи названия, кто у них там – сокол, беркут, ястреб, или как там называются спецподразделения, заточенные на разгон митингов и демонстраций.

Но когда огромная толпа, то не всякий ОМОН, «Беркут» или «Собр» решится идти и пускать кровь. В конце концов, силовики, какие бы они тупые иногда ни были, способны задумываться о завтрашнем дне», – резюмировал провокатор.

Напомним, накануне председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов заявил, что даже если Александр Лукашенко победит на выборах и останется президентом Белоруссии, страна всё равно погрузится в сильные митинги и акции протеста.