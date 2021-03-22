Вашингтон попытается сгладить скандал, спровоцированный президентом США

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Отзыв посла РФ из Вашингтона стал беспрецедентным событием для российско-американских отношений.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Бессрочная демонстративная отлучка главы дипмиссии – беспрецедентное событие для российско-американских отношений. Ничего подобного не было даже в годы холодной войны», – обращает внимание издание.

В свою очередь руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков полагает, что такой реакции на слова Байдена в Вашингтоне не ожидали.

«Извиниться американцы, разумеется, не могут. Но полагаю, что они попробуют как-то сгладить ситуацию», – считает эксперт.

При этом он прогнозирует, что Вашингтон будет действовать очень осторожно, тем более что для американских властей характерна «виртуозная способность не произносить конкретные формулировки, но при этом через медиаполе давать свою позицию».

Напомним, что после того, как президент США назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», Москва отозвала своего посла из Вашингтона.