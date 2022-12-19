«Вашингтон пост»: Украину атаковали полчища дронов. РФ внесла зловещее тактическое изменение

19.12.2022  17:56 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия решила лишить украинцев не только света, тепла и водоснабжения, но даже сна.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», пишет газета «Вашингтон пост», оценивая утренний удар российских беспилотников..

Россия решила лишить украинцев не только света, тепла и водоснабжения, но даже сна. Об...

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«Рано утром в понедельник Россия атаковала Киев и другие украинские города с помощью полчища самоподрывающихся беспилотников, снова нанеся удары по критически важной инфраструктуре, но со зловещим тактическим изменением, которое, казалось, было направлено на то, чтобы лишить украинцев не только тепла, электричества, и воды, но и сна», – пишет газета.

Отмечается, что Россия, начиная с октября, регулярно атакует энерго инфраструктуру Украины.

«Но удары, нанесенные в понедельник, знаменуют собой первый случай, когда такой большой флот беспилотников был отправлен за одну ночь — возможно, это признание российским командованием того, что их шумные, медленно летающие иранские беспилотники гораздо легче обнаружить и сбить в дневное время», – предполагает издание.

Отмечается, что ряд дронов поразили цели и нанесли «серьезный ущерб энергетическим системам страны».

«Но масштаб ночной атаки, тем не менее, подтвердил, что президент России Владимир Путин не намерен сворачивать свои бомбардировки систем инфраструктуры Украины, которые, по мнению международных экспертов, поставили страну на грань гуманитарного кризиса и могут спровоцировать вторую волну миллионов украинских беженцев в соседние страны, если жизнь зимой станет невыносимой», – прогнозирует «Вашингтон пост».

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