Ведущие страны ЕС отворачиваются от Украины в ПАСЕ – депутат Рады

21.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Восстановления прав российской делегации в ПАСЕ хотят ведущие европейские государства.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила депутат Верховной рады, член украинской делегации Елена Сотник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Парламентарий назвала это проблемой Украины, которая не смогла объяснить, почему европейские страны должны страдать из-за разлада отношений между Киевом и Москвой.

«Вопрос не о том, что Украина что-то не так сделала – мы все сделали, что могли сделать. Просто нужно больше работать с нашими коллегами. У нас сейчас есть другая проблема. Наша проблема, что немцы, французы, бельгийцы, голландцы, они сейчас заняли позицию, как минимум нейтралитета, а некоторые из них, как максимум – возвращения России к столу переговоров. И это не проблема украинской делегации – это проблема Украины, которая за пять лет, к большому сожалению, не показала того, что действительно тут происходят изменения, тут большие реформы и есть за что страдать», – заявила Сотник.

Ранее известный российский политолог Федор Лукьянов заявил, что ситуация в ПАСЕ начинает меняться не в пользу Украины.

Также сообщалось, что многие представители иностранных государств в ПАСЕ ожидают принятия поправки, которая вернет России право голоса в международной организации, которого РФ была лишена в угоду Украине после событий 2014 года в Крыму.