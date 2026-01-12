Великобритания вслед за США угрожает захватом российских танкеров
Чиновники британского правительства вдохновились действиями Дональда Трампа по захвату танкеров российского «теневого флота» – изучив законодательство, они пришли к выводу, что Лондон может повторить пример, используя Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2018 года.
Об этом пишет британская газета Daily Mail, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Издание утверждает, что «теневой флот» насчитывает около 1000 танкеров, против 500 судов Лондон ввел санкции.
«Действия, предпринятые Великобританией и её союзниками, вынудили около 200 судов покинуть море, большинство из них ходили под нелегальным флагом», – говорится в публикации.
Газета, подчеркивает, что после захвата танкера Marinera Кремль был «унижен».
