Венгрия выходит на тропу войны с Украиной

02.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Разгоревшийся недавно новый скандал между Украиной и Венгрией, связанный с вмешательством последней в местные выборы, обернется тем, что официальный Будапешт будет блокировать движение Украины в западные структуры.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил эксперт по украино-венгерским отношениям Дмитрий Тужанский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Тужанского, за последние несколько лет отношения между двумя странами ушли в самый глубокий кризис за 30-летнюю историю.

«Это заявление Петера Сийярто 25 октября вряд ли мобилизовало венгерского избирателя, но оно точно спровоцировало обострение в украино-венгерских отношениях. Оно стало последней каплей, провокацией, возможно, даже не сознательной, которая спровоцировала ситуацию. Я не исключаю, что Венгрия будет пробовать педалировать и ставить палки в колеса на всех уровнях, где они только могут. То есть это, скажем так, сценарий эскалации…

За последние три года украино-венгерские отношения переживают самый глубокий кризис с момента установления дипломатических отношений. То есть речь идет о большом спектре очень чувствительных вопросов: языковые, образовательные права, двойное гражданство, венгерское финансирование украинской общественности на Закарпатье, венгерское влияние тут, влияние на выборы или попытки влияния, возможное нарушение украинского законодательства», – заявил Тужанский.

Напомним, очередной скандал между Украиной и Венгрией разразился после визита на Закарпатье госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи, который открыто агитировал в пользу КМКС – «Партии венгров Украины». А непосредственно в день местных выборов и сам Петер Сийярто призвал голосовать за венгерскую партию и действующего мэра закарпатского города Берегово.

Украина, в свою очередь, пожаловалась в ЕС и НАТО на вмешательство Венгрии во внутренние дела.