Верховная рада официально не признала Госдуму РФ

22.09.2021 19:37 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент принял постановление «О нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ представил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Мережко. По его словам, заявление, обращённое к «мировому сообществу», обращает внимание на факт проведения «нелегитимных выборов на временно оккупированной территории Украины».

В нём говорится о «нарушении» Россией норм международного гуманитарного права – в частности, привлечение к голосованию граждан Украины с выданными паспортами РФ, а также перемещение людей на избирательные участки в Ростовскую область.

В документе сказано, что Верховная рада признает такие выборы незаконными и неправомерными, а Государственную думу РФ – «нелегитимной» и обращается к международному сообществу с призывом дать оценку «фальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования».

Депутат от «Голоса» Соломия Бобровская добавила, что результаты прошедших выборов якобы также вызывают большие сомнения.

«С территории ОРДЛО приняли участие в голосовании около 250 тысяч. Двести тысяч проголосовали электронно, и пятьдесят завезли в Ростов. Для меня удивительно, как они голосовали в электронном виде, потому что не всегда понятно, как ловит там Интернет, и вообще какие люди имеют доступ к сети и волеизъявлению. Поэтому то, насколько правдиво были посчитаны результаты за сутки, вызывает сомнение», – рассуждает она.

В свою очередь, парламентарий Олег Волошин отметил, что Украина сама виновата в сложившемся положении вещей.

«Когда в последний раз в этом зале обговаривался Минский процесс, или вообще мирный процесс относительно Донбасса? Постоянно звучат только заявления, что «ничего не двигается, Минские соглашения не выполняются». Но просто никто не хочет этого делать. Почему в нашей стране на подконтрольной территории полмиллиона граждан были лишены права голоса? Какой сигнал мы послали на неподконтрольные территории? То, что жители Донбасса никому не интересны, а интересны только ура-патриотические заявления с этой трибуны о том, как мы боремся с Россией», – подчеркнул Волошин.

Комментируя произошедшее, киевский адвокат Татьяна Монтян отметила, что, несмотря на русофобские заявления, украинский истеблишмент продолжит зарабатывать на торговле с «агрессором».

«Горюшко-то какое! И что, это как-то повлияет на интенсивность клянчения прокачки вонючего газа по украинской трубе, или на 9-ярдный товарооборот с агрессивным агрессором? Или «это другое»? А, ебанашки?» – написала она в соцсети.