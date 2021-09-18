«Войдет в учебники новейшей истории»: Донбасс впервые голосует на российских выборах
Жители Донбасса, получившие паспорта России, впервые массово участвуют в выборах в Госдуму.
Власти ДНР организовали 825 автобусов и 12 пассажирских поездов для желающих проголосовать очно на территории РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Выборы в Государственную Думу Российской Федерации – это знаковое и долгожданное событие для жителей Донбасса. Это еще один шаг на пути интеграции Донбасса в Российскую Федерацию.
Данное волеизъявление войдет в учебники новейшей истории Донбасса – это абсолютно точно», – сказал Пушилин.
Кроме того, в ДНР открыты 258 инфоцентров, где оказывают консультационную помощь для желающих проголосовать дистанционно.
Пушилин посетил один из таких инфоцентр в городе Енакиево. Он пообщался с местными жителями, пришедшими проголосовать, а также с консультантами и волонтерами центра.
«Нам выпала огромная честь, что мы голосуем с такой великой страной. Мы выбираем свое будущее. Мы полны гордости», – сказала одна из жительниц города.
На вопрос Дениса Пушилина о проблемах, связанных с дистанционным голосованием, сотрудники центра ответили, что были лишь кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.
Жители города активно участвуют в процессе онлайн-голосования – фиксируется много желающих отдать свой голос онлайн, даже образовываются очереди.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.