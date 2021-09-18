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18.09.2021 17:05 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия
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«Войдет в учебники новейшей истории»: Донбасс впервые голосует на российских выборах

Жители Донбасса, получившие паспорта России, впервые массово участвуют в выборах в Госдуму. Власти ДНР...

Жители Донбасса, получившие паспорта России, впервые массово участвуют в выборах в Госдуму.

Власти ДНР организовали 825 автобусов и 12 пассажирских поездов для желающих проголосовать очно на территории РФ, сообщил глава республики Денис Пушилин.

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«Выборы в Государственную Думу Российской Федерации – это знаковое и долгожданное событие для жителей Донбасса. Это еще один шаг на пути интеграции Донбасса в Российскую Федерацию.

Данное волеизъявление войдет в учебники новейшей истории Донбасса – это абсолютно точно», – сказал Пушилин.

Кроме того, в ДНР открыты 258 инфоцентров, где оказывают консультационную помощь для желающих проголосовать дистанционно.

Пушилин посетил один из таких инфоцентр в городе Енакиево. Он пообщался с местными жителями, пришедшими проголосовать, а также с консультантами и волонтерами центра.

 «Нам выпала огромная честь, что мы голосуем с такой великой страной. Мы выбираем свое будущее. Мы полны гордости», – сказала одна из жительниц города.

На вопрос Дениса Пушилина о проблемах, связанных с дистанционным голосованием, сотрудники центра ответили, что были лишь кратковременные перебои с доступом к сети Интернет.

Жители города активно участвуют в процессе онлайн-голосования – фиксируется много желающих отдать свой голос онлайн, даже образовываются очереди.

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