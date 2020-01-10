10.01.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Иран, Политика, Происшествия, Украина
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«Версия о ракете пока не подтверждается». Зеленский просит у Запада доказательств

Версия о том, что украинский пассажирский самолет над Тегераном был сбит иранской ракетой, пока не подтверждена.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице президента Украины Владимира Зеленского в Фейсбук.

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Он рассказал, что комиссия по расследованию причин катастрофы продолжает работу и выразил надежду, что украинские специалисты получат доступ к информации, необходимой для расследования.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной. Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин», – попросил украинский президент.

Кроме того, он сообщил, что днем по этому поводу будет разговаривать с Госсекретарем США Майком Помпео.

«Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов», – – отметил Зеленский.

Напомним, что 8 января утром практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Изначально речь шла о технической неисправности, ставшей причиной аварии, но затем Украина и Запада развернули кампанию о «русской ракете».

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