Верующие Черногории поддерживают заболевшего COVID-19 митрополита СПЦ

07.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Митрополит Черногорский и Приморский СПЦ Амфилохий заразился коронавирусной инфекцией и был доставлен в стационар столичной Подгорицы.

Оппозиционные режиму Джукановича политики, общественники, блогеры и рядовые верующие выразили массовую поддержку своему пастырю.

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«Предыдущие дни митрополит находился в домашней изоляции и под постоянным медицинским наблюдением, – говорится в сообщении Черногорской и Приморской митрополии. – Хотя его общее состояние здоровья стабильно(без каких-либо существенных осложнений) сегодня, и он чувствует себя хорошо лично, ковид-тест подтвердил, что владыка был заражен этим вирусом, поэтому он был доставлен в КБЦ Подгорицы. Там, из-за более благоприятных условий лечения он будет находится до выздоровления».

Потенциальный премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич призвал граждан молиться за здоровье владыки, о чем написал в своем твиттере:

«Умножим молитвы за нашего митрополита Амфилохия так, как и он всегда молился за Черногорию. Молитвы и поддержки пожелаем также всем заболевшим COVID-19 и нашим медицинским работникам по всей Черногории».

Патриотическое просербское сообщество в фейсбук «Мы знаем, кто мы» опубликовало следующую запись:

«Наш Деда был рядом со своим народом и в радостях, и в горестях. Теперь мы безоговорочно с ним, терпением, трезвостью и молитвой. Давайте останемся трезвы и сохраним спокойствие, и не будем отвечать на неуместные комментарии (речь идет о черногорских националистах, сторонниках Джукановича и раскольничьей ЧПЦ). И еще один момент: наш Деда победит и это, в этом нет никаких сомнений».

«Поражают оскорбления от тех, кто что потерпели полную неудачу после краха своих мрачных идей, которые ищут способ доставить радость себе, путем злорадных заявлений, – прокомментировал беснование ненавистников СПЦ политический аналитик Воин Грубач. – Они ничего не понимают, волей Митрополита освободилась энергия православного народа, конца которой не будет. Здрав будь, Владыко! На многие лета! До восстановления часовни Негоша!».

Одновременно различные интернет-сообщества запустили в сеть различные мемы и картинки в поддержку митрополита Амфилохия. При этом, как говорилось выше, черногорские националисты, сторонники диктатора Мило Джукановича и раскольничьей ЧПЦ отозвались на информацию о болезни владыки злорадными комментариями в соцсетях.