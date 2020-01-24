Вешатель Зеленского бросился защищать Бандеру перед Израилем и Польшей

24.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Совместное заявление послов Израиля Джоеля Лиона и Польши Бартоша Цихоцкого, осудивших Киевскую городскую администрацию и Львовский облсовет за проведение 1 января маршей в честь гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры, являлось «политическим».

Об этом в комментарии украинскому журналисту Андрею Павловскому заявил депутат Верховной рады от «Слуги народа» Никита Потураев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я встречался с послом Израиля, у нас была длительная дискуссия, очень продуктивная, он профессиональный историк, мы прекрасно друг друга понимаем. Я думаю, что в данном случае эти заявления носили больше политический характер, поскольку уж кого-кого, а Степана Бандеру в этнических чистках упрекать никак нельзя. Он в них никак принимать не мог ни физического участия, ни одного документа подписанного Степаном Бандерой с призывами к этническим чисткам не существует в природе и никогда не существовало. Даже НКВД постеснялось делать такие фальшивки», – сказал Потураев.

При этом депутат правящей партии объяснил такое заявление «политическим процессом» в рамках проходящих в Израиле выборов, а отказ Киева направить в Польшу и Израиль ноту протеста – нежеланием портить отношения с данными государствами.

«С большим беспокойством и печалью мы отметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить …

Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов», – говорилось в заявлении иностранных дипломатов, опубликованном в Facebook посольств Польши и Израиля на Украине.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Потураев предлагал «сажать на кол и рубить головы» восставших жителей Донбасса.