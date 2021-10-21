Вестник психиатрии: наци винят в пандемии участников «Русской весны» в Одессе

Новости Украины

В соцсетях идут баталии из-за коронавируса. Привитые и непривитые (прямо, как про собачек) всех сортов дремучести и просвещения в области вирусологии кроют друг дружку с таким остервенением, что политика отдыхает, и даже обсуждение победителя Евровидения рядом не стояло: «Расфренд! Будь проклят, тварь!».

Статистику заболеваемости лучше не читать, а в случае Украины, не заглядывать в статистику смертности. Что до оснащения больниц, то это как у Булгакова в рассказе «Тьма египетская»: электричества в деревенском фельдшерском участке нет, больные себе горчичники на тулуп лепят. Привет, кстати, от остановленного из-за долгов по газу Одесского припортового завода, который мог бы производить для больниц жизненно необходимый кислород… И, да — точно! — ну какие горчичники в украинских больницах.

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А чтобы не признавать в происходящем своей подсудной, подрасстрельной вины, патриоты, по традиции, нашли выход — перевести стрелки. Так, депутат Одесского горсовета из порошенковской фракции «Европейская Солидарность» Петр Обухов высказался о ситуации:

«Мне надоело носить везде маску, я не могу планировать поездки, потому что никто не знает, будут ли пускать украинцев в другие страны. Красная зона негативно влияет и на мой бизнес (ну какой депутат без бизнеса?), и на наполнение бюджета города».

Вину, в целом, Обухов возложил на антипрививочников, призвал всех вакцинироваться, но главное — это то, к какому выводу он пришел:

«Те, кто не вакцинируются, по сути, держат в заложниках тех, кто вакцинировался. Поэтому все их разговоры про свободу, права, геноцид и фашизм оборачиваются интересным образом».

А кто это у нас говорит про геноцид и фашизм? Ну, правильно, мы — недобитая, недожженная вата.

Прямым текстом он высказаться не мог — депутат все-таки. Зато его соратница, понаехавшая в Одессу активистка Алена Балаба, к слову, трудящаяся в «честных» СМИ этой самой «Европейской солидарности», себя не сдерживала.



Балаба тоже возмутилась поведением одесситов, которые, по ее словам, «не бегут вакцинироваться», а вместо этого «ищут, где купить справки о вакцинации». Но тут, опять-таки, важно, до чего она в результате додумалась:

«Город живет как всегда. Я показывала подруге, которая сама из Одессы, но много лет живет в Чикаго (типично для майданвошек), марши 2014 года под триколорами и красными флагами с лозунгами «Россия, приди! Путин, введи!». И эти люди никуда не делись… Антиваксы — это показатель ватности и дремучести… Тупые курицы».

«Антивакцинаторский Карфаген должен быть разрушен!», — поддержали Балабу соратники в комментариях.

Ведь, сами понимаете, что ни горшкомои, работающие «у Европе» и таскающие через границу заразу, ни развлекающаяся в Буковеле «элита», запихивающая народ в гетто (на дистанционку и в неоплачиваемые отпуска), ни воровство вагонами, ни добитая Супрун медицина — ни при чем.

Напомню, что речь идет о той самой Балабе, которая называет Одессу «южным Бандерштатом», за месяц до событий 2 мая 2014 года сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленточку, вдохновив соплеменников на «вату жечь!»», а для души занимается травлей русскоязычных учителей и борьбой с русскоязычными продавцами.

В общем, механизм очередной волны агрессии запущен, осталось только объявить непривитым весь «Миротворец» и расстрелять. Чтобы депутаты могли спокойно барыжничать и за границу кататься, а балабы, когда пойдут над какой-нибудь русскоязычной продавщицей издеваться, пребывали в уверенности — та не «надышит» на них вирусом.

И, да, все мы теперь знаем, что патриоты привиты. Только не от самого главного — от бешенства.