16.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украинские спецслужбы отчитались о поимке еще одного «российского агента». По информации СБУ, им оказался херсонский пенсионер, который ранее служил в Вооруженных силах СССР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Его деятельность раскрыли контрразведчики СБУ и выяснили, что он якобы сотрудничал с Главным управлением Генштаба ВС РФ.

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«Сотрудники СБУ выяснили, что злоумышленник согласился на сотрудничество с агрессором по идеологическим соображениям. По заданию российских кураторов он собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов, идентифицировал представителей украинских спецслужб, передавал данные о гражданах для их вербовки», – говорится в сообщении.

Задержанного обвиняют в ст. 111 УК Украины «Государственная измена», ему грозит до 15-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле СБУ заявила о разоблачении целой группы сотрудников украинских силовых органов и государственных учреждений, которые подпольно работали на Россию.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявлял, что Херсонская область, страдающая от беззакония, чинимого украинскими националистами и меджлисовцами, с радостью поддержит воссоединение с Россией.

«Зеленский идет на поводу у идиотов. И рано или поздно это закончится для него плохо. Херсон восстанет. Херсон будет требовать отделения от центральной власти Украины», – сказал Журавко.