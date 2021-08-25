Вице-премьер Черногории успокоил националистов и либералов: сербских бойцов в стране нет

25.08.2021 21:15 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Заместитель главы правительства Черногории Дритан Абазович записал видеообращение к гражданам, в котором успокоил их, сказав, что на территории страны «нет и не может быть иностранных войск».

Ранее прозападные и националистические СМИ страны распространили информацию, что в Черногорию вошло спецподразделение военной полиции Сербии «Кобры» и сотрудники сербской спецслужбы БИА для охраны церемонии интронизации митрополита Черногорского и Приморского в Цетине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свое видеообращение Абазович выложил в твиттере, иллюстрировав его для убедительности флажками Черногории и Евросоюза. И в сопроводительном тексте добавил, что «в Черногории нет и не может быть иностранных войск».

«Прошу вас, не становитесь жертвой пропагандистских текстов, направленных на подрыв межэтнического и межконфессионального согласия в Черногории, которых, вероятно, будет становиться все больше в ближайшие дни, – сказал Абазович. – Давайте, вместе защитим национальные интересы Черногории, дабы двигаться по пути прогресса и европейского будущего. Мы здесь, чтобы гарантировать мир и стабильность, а также полное уважение к законам и Конституции Черногории».

До этого СМИ, контролируемые президентом и бессменным диктатором Черногории Мило Джукановичем, в частности еженедельник Pobjeda, со ссылкой на неофициальные источники, сообщили о том, что в минувшее в воскресенье в Цетине якобы побывали оперативники сербской спецслужбы БИА, чтобы оценить ситуацию и выявить планы противников интронизации митрополита Черногорского и Приморского Сербской Православной Церкви Иоанникия, дабы впоследствии противостоять им.

«Чтобы добиться интенсивного сотрудничества, не только в связи с событиями 5 сентября (день интронизации митрополита – ред.), директор ANB (черногорской спецслужбы – ред.) Деян Вукшич дважды за короткое время посетил Белград. Он также направил в Белград одного из руководителей ANB Бобана Становича, который напрямую подчиняется Вукшичу и является первым координатором деятельности Агентства в отношении запланированных мероприятий (по интронизации – ред.) в Цетине», – сообщила Pobjeda.

В свою очередь, Dnevnik из Подгорицы, опять же со ссылкой на источники в силовых структурах, сообщил что в Черногорию прибыли бойцы подразделения сербской военной полиции «Кобры», обученные «бороться с терроризмом и повстанческими группировками в любых условиях, а также планировать и выполнять задачи в области защиты определенных лиц и объектов».

Напомним, что черногорские националисты выступают резко против проведения церемонии интронизации митрополита Черногорского и Приморского в древней и духовной столице Черногории – Цетине.