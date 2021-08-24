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24.08.2021 22:46 (Мск), Белграл, Алексей Топоров
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Черногория, экстремизм
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Экс-начальник полиции Черногории и лидер националистов предложил использовать опыт талибов

Советник президента Черногории и экс- начальник Управления полиции страны Веселин Вельович заявил своему боссу...

Советник президента Черногории и экс- начальник Управления полиции страны Веселин Вельович заявил своему боссу и его сподручным, что они, как и талибы, могут вернуться во власть.

Об этом сообщает in4s.net, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ссылаясь на собственные источники в окружении президента и лидера националистической «Демократической партии социалистов» Мило Джукановича, ресурс утверждает, что после недавнего съезда черногорских нацистов-«комитов» в рядах реваншистов воцарилось уныние.

Дело в том, что после прошедшего 22 августа мероприятия в Цетине, стало понятно, насколько малой поддержкой обладают черногорские наци – вместо заявленных десятков тысяч на мероприятие прибыло, по данным полиции, порядка четырех тысяч человек.

Еще меньше человек – менее сотни, околачивались возле прибывшего по этому случаю в Цетине лидера раскольничьей «Черногорской православной церкви», анафемствованного Мираша «митрополита Михаила» Дедеича.

Мираш Дедеич бродил в окружении немногочисленных адептов

После такого позорного провала Джуканович было решил отказаться от попыток вернуть себе всю полноту власти в стране, а также намерения сорвать интронизацию митрополита Черногорского и Приморского (Сербской Православной Церкви) Иоанникия в Цетине. Однако Вельович предложил своим соратникам иной план действий.

«Талибану удалось вернуться к власти за несколько дней, несмотря на скудное и плохое вооружение, – успокоил Джукановича его советник.

По информации портала, бывший главный полицейский Черногории разработал план под названием «Луна-парк» по раскачиванию ситуации в день интронизации главы черногорской митрополии. Согласно ему, мобильные группы «комитов», взаимодействуя через мессенджеры, будут нападать на участников церемонии, а также запугивать колеблющихся.

“комиты” размахивали плакатами нецензурного содержания и американскими флагами

При этом, что настораживает, посольство США в Черногории уже выступило с заявлением, что интронизацию митрополита нужно проводить исключительно руководствуясь соображениями безопасности.

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