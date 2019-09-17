Вице-премьер Украины: Дело идет к отмене антироссийских санкций

17.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Западные лидеры уже открыто говорят о необходимости снятия и послаблении ограничений, наложенных на Российскую Федерацию.

Об этом в эфире телеканала «UA:Первый» заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник отмечает, что в западном сообществе больше нет единого мнения относительно «изоляции» России.

«Вы же видели, что происходит вокруг членства России в «группе семи», видите заявления президента одного очень влиятельного государства европейского. Попытки двигаться в эту сторону, безусловно, есть, но они не являются линейными, не являются такими простыми. Есть много сдерживающих факторов, но желание двигаться в этом направлении я наблюдаю и оно уже выливается наружу. Мы видим это уже даже в публичных заявлениях и действиях… Ситуация очень непростая в плане санкций», – заявил Кулеба.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее предложение вернуть РФ в G7 озвучил президент Франции Эммануэль Макрон, инициативу которого поддержал президент США Дональд Трамп.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.