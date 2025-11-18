Вице-спикер Косачев: Украина потеряла способность развиваться в качестве суверенного государства.
Украина – несостоявшееся государство. Об этом на канале «Инфоцелина» заявил вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Украины крайне прискорбное будущее. Украина как государство не состоялась – по вине украинских националистов, которые взялись на территории многонациональной Украины строить моноэтническое государство.
И вслед за сначала внутренним конфликтом, затем уже межгосударственным конфликтом, Украина потеряла способность развиваться в качестве суверенного и самодостаточного государства.
Украина как экономика недееспособна, она живет в долг. Хотел бы напомнить, что из тех колоссальных ресурсов, которые уже пришли на Украину с Запада, примерно одна треть – безвозмездные вливания, а две трети – это кредиты, которые придется выплачивать», – сказал Косачев.
«Сейчас Украина спекулирует в глазах Запада на своем бедственном положении. Она такая сирая, убогая, несчастная, подверглась агрессии. Но рано или поздно этот конфликт будет разрешен, после чего придут кредиторы, и скажут, что теперь пора возвращать долги. А отвечать нечем, просто не выстроена экономическая система.
Люди, которые могли бы поднимать украинскую экономику из руин и строить дееспособное государство, большей своей частью из Украины уехали. Демографические проблемы колоссальные, я вообще не вижу никаких перспектив для развития Украины как суверенного государства», – подытожил он.
