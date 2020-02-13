Видный словацкий политик приехал в Крым и отчитал Киев за шантаж и неадекватность

13.02.2020, Киев, Константин Серпилин

Предложение главы партии «Слуга народа» Давида Арахамии возобновить подачу воды в Крым в обмен на «слив» Россией ЛДНР недопустимо, потому что жители республик сами должны решать свою судьбу.

Об этом в интервью в кулуарах международной конференции «Ялта–1945: уроки истории» «ПолитНавигатору» заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский, прибывший с очередным визитом в Крым.

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«ПолитНавигатор»: Разгорелся спор – на Украине руководитель фракции партии Зеленского в парламенте предложил возобновить подачу воды в Крым в обмен на то, что Россия передаст контроль над республиками Донбасса, над границей с РФ. Многие восприняли это как шантаж. Ваше отношение к предложению такой сделки?

Ян Чарногурский: Хороший аспект этого предложения состоит в том, что это как будто маленький шаг как какому-то компромиссу. Плохой аспект этого предложения в том, что здесь никакого равновесия. Республики Донецка и Луганска и вода в Крым – это не равновесие, и невозможно заменять эти республики, или людей этих республик без их воли, без того, что скажут те люди.

И потому я думаю, что вопреки маленькой позитивности этого предложения, как целое, это предложение неприемлемо.

«ПН»: Что думают в Европе о ситуации с Крымом?

Я.Ч: Я думаю, что очень медленно, но меняется отношение, потому что Европа уже знает, что невозможно изменить положение Крыма, который принадлежит РФ. Пока ещё не могут это открыто сказать. Да, господин Помпео уже говорит, но пройдёт какое-то время, прежде чем это скажет это и Европа, но всё идёт к тому, что она это скажет.

«ПН»: Скажите, после шести лет войны, возможно ли возвращение Донецкой и Луганской республик на Украину?

Я.Ч: Наверное, нет, невозможно на тех условиях, которые были, когда они покидали Украину. Без решения и воли жителей этих республик невозможно.

«ПН»: Руководители этих республик всё чаще заявляют, что их бы больше устроило вхождение в состав России.

Я.Ч: Да, конечно, это их воля и решение, никто другой не может решать эти вопросы за них. Когда бы вся Украина стала дружественной страной с Россией – потом, может быть, они могли бы вернуться на Украину.

«ПН»: Какие-то санкции вводятся против вас за то, что вы сюда приезжаете?

Я.Ч: Нет, Словакия как будто игнорирует, никаких шагов против членов клуба друзей Крыма. Словакия не признала Косово, таким образом аргументируя, что не может признать и Крым, чтобы было равновесие, но не делает ничего против.