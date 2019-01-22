Вилкул или Смерть политики

22.01.2019, Киев, Сергей Устинов

Продолжаем наш разговор о кандидатах в президенты Украины. Сегодня в фокусе -Александр Вилкул. Тем более, так уж совпало – накануне именно он выдвинулся на высший пост в стране.

Унаследовавшая после раскола «Оппоблока» партийный бренд «группа Ахметова» на первый взгляд выглядит предпочтительнее группы Фирташа-Бойко-Левочкина. Там меньше прожженных политических манипуляторов и интриганов, а больше – тех, кого по старой домайданной привычке называют «людьми дела», «крепкими хозяйственниками» и администраторами.

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Еще один видимый плюс – в отличие от оторванных от «земли» «газовиков», аффилированные с Ахметовым «минеральщики» тесно связаны с базовыми регионами, где находятся их основные активы – машзаводы, меткомбинаты, ГОКи, шахты и электростанции. Географически это Донбасс, Кривой Рог, Днепропетровск, Запорожье. Политически – это тесная спайка «старых донецких» с частью днепропетровских.

Политические фронтмены этой группы – нардепы Вадим Новинский и Александр Вилкул, а также видный соратник Рината Ахметова, донецкийюбизнесмен и премьер «оппозиционного правительства» Борис Колесников. Именно эту группу на Украине всегда связывали с интересами реального сектора экономики. Пока они оставались основной опорой Януковича, Партия регионов была относительно стабильной и монолитной политсилой. Оттирание этой группы на второй план так называемой «Семьей» беглого экс-президента и ее выдвиженцами покончило с идиллией и создало те благоприятные условия, которые позволили произойти Майдану.

В отличие от «газовиков», «ахметовцы» и близкие к ним функционеры бывшей Партии Регионов стали объектами не просто серьезных нападок со стороны уличных «активистов», а фигурантами вполне конкретных уголовных дел. С лидеров группы снята депутатская неприкосновенность, Вадим Новинский и Александр Вилкул ходят под незакрытыми уголовными делами, а близкий к ним экс-губернатор Луганшины Александр Ефремов вообще четвертый год без суда сидит в СИЗО по липовому обвинению в «сепаратизме». Да и искренность того же Новинского в отстаивании интересов канонической Церкви на фоне томособесия нынешней власти не поддается сомнению и вызывает уважение.

На этом как бы все. Запас комплиментов исчерпан и начинаются претензии. Основная сводится к тому, что видимая оппозиционность «стародонецких» господ является таким же симулякром, оболочкой без реального содержания, что и у Бойко с Рабиновичем и Медведчуком. Рельефнее всего это проявляется на символическом уровне. Донецкие по происхождению олигархи отказываются или боятся брать на вооружение тезисы и символы, реально мобилизируюшие их потенциальный электорат, зато с легкостью капитулируют перед политическими противниками – не только идейно, но и эстетически.

В случае с Вилкулом это проявилось, как в подчеркнутой украиноязычности сьезда, выдвинувшего его в президенты (это в преимущественно русскоязычном индустриальном Запорожье!), так и в традиционном для постмайданных политиков любого толка принятии бандеровской эстетики, пусть и в варианте лайт. Апофеозом стал возглас «Слава Украине!» от ведущего съезда, на который, по крайней мере часть зала откликнулась традиционным «Героям Слава!».

У «оппозиционера» Вилкула кричали «Слава Украине!», как на майдане от Политнавигатор. Новости Украины и России на Rutube.

Это выглядело как символический посыл в сторону националистического лагеря. Что-то вроде киплинговского «Мы с тобой одной крови». В современной Украине использование такой лексики давно стало идеологическим маркером, отделяющим «своих» от «чужих». Примечательно, что подобная лексика не вызвала у участников съезда «Оппоблока» ни смущения, ни возмущения. Да, физиономии у лидеров – Колесникова, Вилкула и Новинского были довольно кислые (видео не даст соврать), но это не мешало им аплодировать сказанному стоя. Вот, примерно с таким выражением лица эта, «ахметовская» часть «Оппоблока» и принимает бандеровские «реформы». Не очень приятно, но куда денешься – надо, Федя, надо!

Для любителей цитировать французского короля Генриха Четвертого оговорюсь сразу: это не мелочь. И не тот случай, когда «Париж стоит мессы». Во-первых, при нынешних раскладах – без Крыма и части Донбасса – этим ребятам никакой «Париж» не светит. А стало быть – и корячиться и мимикрировать нет особой нужды. Можно и нужно оставаться самими собой. А, во-вторых, следуя логике «один раз не Фантомас» очень легко превратиться в полную противоположность тому, что ты декларируешь. Сегодня «Слава Украине!», завтра «Героям слава!», а послезавтра, глядишь, уже и «Смерть ворогам!» сама просится на язык.

Впрочем, кажется, это я усложняю. На самом деле, называя «старых донецких» прагматиками, эксперты не врут. Их прагматизм напрочь исключает принятие всерьез каких бы то ни было лозунгов и идей. Тем более, гуманитарного, то есть, не связанного напрямую с извлечением прибыли, характера. Это и есть основная проблема этой части «Оппоблока». Качество, которое можно назвать гуттаперчевостью и ненастоящестью. Вроде как перед тобой борец за юго-восток, а на деле для него использование именно таких – воспринимаемых на ура на юго-востоке лозунгов – просто техническая необходимость. Четко рассчитанный маркетинговый ход. Так сложилось, что именно тут за этих ребят готовы голосовать. А значит, что? Нужно говорить этим людям то, что они хотят услышать.

Что мы и видим на практике. Обратная сторона такой «маркетинговой» логики в том, что слова, написанные на билбордах и партийных знаменах, не являются для торгашей от политики руководством к действию. Не являются тем, за что они собираются реально бороться, придя к власти. Это – лишь прикладной инструмент. До миллиграмма выверенное маркетологами средство мобилизации электората. Но и только. Так наступает смерть политики, превращенной в политтехнологию. Именно поэтому, кстати, Партия регионов не спешила выполнять собственные обещания насчет двуязычия и федерализма, а аккуратно прятала использованные транспаранты в сундуки, присыпая их для сохранности нафталином – до следующих выборов.

В реальности же эти люди, получив должности и мандаты, борются совсем за другие вещи. За схему «Роттердам плюс», на которой наживаются структуры Ахметова и Новинского при содействии Петра Порошенко после потери Украиной контроля над углепромом и энергетикой восточного Донбасса. За контроль над «Киевэнерго», принадлежащее тому же Ахметову и монопольно выкачивающее тарифные денежки из киевлян. За поставки танкерами для структур ахметовского ДТЭКа купленного втридорога угля из американской Пенсильвании. И это только краткий перечень.

Да, у «друзей Ахметова» меньше медийных возможностей, чем у Бойко сотоварищи. Но голос ахметовского канала «Украина» вполне различим в общем хоре славословий в адрес «Церкви Порошенко» и проклятий в адрес «московских попов».

А параллельно этому Новинский с Вилкулом защищают каноническую УПЦ. Это и есть пресловутая украинская многовекторность, проще говоря, желание усидеть одной задницей на нескольких стульях сразу.

Но верхом политического цинизма выглядит одновременное финансирование Ахметовым Оппоблока с Вилкулом и президентской кампании радикала Ляшко, которому устраивают промотуры по городам Донбасса и за которого принуждают голосовать работников ахметовских заводов в Мариуполе и Запорожье. Да и сам Ляшко появляется в эфирах ахметовского канала в разы чаще того же Вилкула. И это правильно- его сегодняшний рейтинг значительно выше, а значит, как объект вложений он приоритетнее.

Кукол дергают за нитки,

На лице у них улыбки,

И играет клоун на трубе.

И в процессе представленья

Создается впечатленье,

Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего порой обидно,

Что хозяина не видно,

Вверх и в темноту уходит нить.

А куклы так ему послушны,

И мы верим простодушно

В то, что кукла может говорить.

И только крайне наивный житель юго-востока, увидев 1 апреля итоги выборов, будет крайне огорчен тем, что «этот гад Ляшко» обошел «нашего» Вилкула. Хозяин обеих политических кукол все равно останется с профитом.

Ну, а если произойдет чудо, и «наш» кандидат победит? Не скажешь ведь, что при гипотетическом Вилкуле-президенте в стране ничего не поменяется. Потому что это будет неправдой. Изменений будет море. Поменяется актерский состав, декорации, акценты. Только пьеса останется та же. С рефреном «Слава Украине!» в финале.