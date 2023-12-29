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Украинский «контрнаступ» заключался в походе на Крым, а несколько месяцев кровавого штурма в Запорожской области были лишь отвлекающим манёвром, неудача которого и провалила всю операцию.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил боевик 8-го отдельного батальона «Аратта», бандеровец Тарас Елейко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его воспринимают неудачным только из-за того, что не удалось большое контрнаступление на южном направлении, на это были большие надежды, получали месседжи о «кофе в Ялте, заказывайте помаленьку номера», и это была большая надежда. Не удалось перерезать крымские перешейки. Не удалось – только потому, что отвлекающие манёвры и удары, которые были на Запорожском направлении, были протрублены экспертами за полгода до начала. Получив немного какой-то информации, даже не раскрыв военной тайны, человек, который имеет определённый военный опыт, может спрогнозировать направления, потому что их не очень много, там их три-пять. И в этом контрнаступлении не удалось только отвлечь значительные силы противника для того, чтобы форсировать Днепр и перейти на левый берег и сделать ту задачу, которая стояла», – рассуждал бандеровец.

Он выразил надежду, что в следующем году украинские эксперты не будут так помогать «московитам».

«Надеюсь, и даже больше – уверен, что в 2024 году мы не будем допускать таких ошибок, не будем давать даже маленьких намёков на определённые планы, на определённую подготовку, чтобы снова эксперты разрождались в своих разных версиях, и это не подхватывали московиты», – трепался Елейко.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский, исходя из тех же соображений, пообещал больше никогда и никому ничего не говорить публично относительно военных планов режима.