Визит Зеленского на Донбасс оборачивается скандалом

08.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Прибывший на украинские позиции в Донбассе Владимир Зеленский посетил позицию подразделения, снайпер которого накануне хладнокровно застрелил мирного пенсионера.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одним из мест для посещения был выбран населённый пункт Марьинка напротив Донецка, оккупированный в настоящее время подразделениями 28-й механизированной бригады. Данное соединение перманентно использует террористические методы войны, обстреливая жилые кварталы Донецка и ведя прицельный огонь по мирным жителям Республики. Именно снайпер 28-й бригады с позиций в Марьинке 22 марта убил 71-летлнего дедушку, который находился во дворе собственного дома в Александровке. И именно этих террористов и фашистов хочет подбодрить Зеленский», – говорится в сообщении.

Однако это не всё. В день приезда Зеленского на украинских позициях был поднят флаг нацистской Германии со свастикой.

«Верные последователи Бандеры не остались в долгу и подготовились к встрече высокой особы. На всех позициях, которые посещал Верховный главнокомандующий ВСУ, развешены приветственные лозунги и флаги. Как говорится: какая страна – такие и флаги», – добавили защитники Донбасса.

«Мы надеемся, что прибывающий сегодня в Украину Рау Збигнев, глава МИД Польши, одной из стран наиболее пострадавших от рук нацистских оккупантов и бандеровцев во Второй мировой войне, по достоинству оценит такую символику, повсеместно используемую в ВСУ», – резюмировали в НМ ДНР.