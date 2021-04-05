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05.04.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Ничего их не останавливает» – ВСУ планомерно бьют по мирным жителям

Новости Украины

Находящиеся в Донбассе подразделения ВСУ, несмотря на декларируемое перемирие, ежедневно обстреливают пригород Горловки. Так, вчера в ходе обстрела пострадало три дома мирных жителей.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете местные жители показывают свежие пробоины в своих заборах, крышах и домах. За одной из стен, куда прилетел снаряд, находилась детская спальня.

«Стреляют ежедневно. Окраина Горловки, здесь пострадало три дома. В одном прямое попадание, здесь касательное – побило крышу, забор. Перемирия никакого нет, ВСУ каждый день стреляют, и ничего их не останавливает.

Люди говорят, что обстрелы здесь ежедневно. Бьют миномётами, ЗУшками, БМП-1 работает. В общем, всё, что находится у ВСУ на позициях – всем бьют, не стесняясь», – рассказал Руденко.

Напомним, ВСУ продолжают целенаправленно уничтожать мирное население Донбасса. Так, ранее украинский снайпер хладнокровно застрелил пенсионера на окраине Донецка.

Чуть позже от сброшенной с украинского беспилотника бомбы погиб четырёхлетний ребёнок. Аналогичным образом украинские боевики вчера взорвали мирного жителя ЛНР.


 

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