11.06.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Визы в Татарстан и Чечню: России готовили раздел на несколько «Украин»

Новости УкраиныЗапад готовил раздел России – раздробление её на несколько аналогов нынешней Украины, однако этим...

Запад готовил раздел России – раздробление её на несколько аналогов нынешней Украины, однако этим планам помешал приход Владимира Путина к власти.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил советник главы фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всё время вспоминаем историю о том, что был договор с Горбачёвым о не расширении НАТО на Восток. Обманули не Горбачёва, а это Горбачёв вместе с этими ребятами обманул всю страну, и если бы не приход Путина к власти, сейчас мы бы стояли в пределах Московии и получали визы в Татарстан и Чечню.

Вот что бы произошло за это двадцатилетия, нас бы физически не существовало в стране, а тех, кто остался, были бы под внешним управлением, к чему идёт Украина», – сказал Мартынов.

Он отметил, что антироссийские настроения культивируются во многих странах, однако единственным государством, которое узаконило русофобию, является Украина.

«Почему всё это происходит, сегодня слово «русский» и вообще русскость, как красное полотнище для быка, но даже при том, что во всём мире такое отношение к русским. Единственная страна, показывающая своё убожество – Украина, узаконивающая антирусскость, делая так, что русский оказываться вне закона», – заключил Маркелов.


Напомним, ранее в Москве заявили, что Североатлантический альянс фактически начал подготовку к боевым действиям против России.

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