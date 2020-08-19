Сараево умышленно раздувает миграционный кризис

19.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Лидер партии «Союз за лучшее будущее БиГ» Фахрудин Радончич призвал бошнякского члена Президиума БиГ Шефика Джаферовича уйти в отставку.

Политик убежден, что именно бошнякская элита способствовала проникновению и оседанию в стране тысяч мигрантов из бедных мусульманских стран.

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В свое время под давлением сараевских лидеров, представленных старейшей Партией демократического действия (ПДД), в частности главой этой политической силы Бакиром Изетбеговичем и бошнякским членом Президиума БиГ Шефиком Джаферовичем, Фахрудин Радончич был вынужден уйти с поста главы Совбеза страны. До отставки он пданировал депортировать из БиГ всех нелегалов, среди которых, по оперативным сведениям, были радикалы, участвовавшие в вооруженных конфликтах, а также обвинил посла Пакистана Мухаммада Халида Рао в нежелании сотрудничать с боснийскими спецслужбами, и пригрозил объявить его персоной нонграта.

В ответ на это Изетбегович и Джаферович встали на сторону Рао, накинувшись на Радончича с голословными обвинениями, после чего тот принял решение сложить свои полномочия. Теперь, когда в Цазинской краине (Уна-Санкском кантоне) мигрантский вопрос принял форму массовых протестов местных жителей против криминальных выходок пришлых, Радончич вспомнил о том, что предшествовало его отставке.

«Благодаря своей негосударственной поддержке посла Исламской Республики Пакистан, который систематически скрывает личности тысяч нелегальных мигрантов, Джаферович стимулировал нелегальных мигрантов перебираться в БиГ, полностью игнорируя полицейские силы, – написал Радончич в своем инстаграме. – Если бы процесс легальной депортации начался в соответствии с международным правом, как я предлагал сделать, будучи министром безопасности БиГ, ситуация, безусловно, была бы лучше.

Джаферович должен наконец выехать из Сараево, выступить перед гражданами, которые заперты в своих домах из-за страха перед нелегальными мигрантами. Если он боится, то пусть останется в Сараево и для начала объявит персоной нон грата пакистанского посла. Это показало бы, что он понимает серьезность ситуации и начинает защищать суверенитет и безопасность Боснии и Герцеговины, а также права граждан. Если не хочет, есть третий вариант – в отставку!».

Фахрудин Радончич.

Вопрос, почему сараевская элита заинтересована в том, чтобы на территории БиГ оседали мигранты с сомнительным прошлым, остается открытым. В свое время отец нынешнего лидера ПДД Бакира Изетбегович – Алия Изетбегович и его правая рука – верховный муфтий Мустафа Церич в начале 90-х призвали в страну моджахедов со всего мира для борьбы с «великосербской агрессией». В ходе войны подразделения боевиков из арабских стран, Ирана, Пакистана и Афганистана отметились безрассудной отвагой и средневековой жестокостью.

Впоследствии многие осели в БиГ, женившись на местных женщинах, организовав закрытые общины, жившие по нормам шариата, где практиковались многоженство и женское обрезание. После терактов в Нью-Йорке, под давлением западных спецслужб Сараево пришлось выслать многих из них, еще одна партия «новых боснийцев» отправилась воевать на Ближний Восток и в Ирак.

Можно предположить, что руководство Сараево держит у себя в стране «правильных мусульман» поскольку эти люди могут использоваться для давления на боснийских сербов, не случайно недавно лагерь для них был разбит руководством страны на территории заброшенной сербской деревни, куда бежавшие оттуда жители четверть века не могли вернуться из-за противодействия местных властей.

Также коррупционная политика Сараево провоцирует отток населения из БиГ, в первую очередь, молодежи, и можно предположить, что из-за опасения потерять работоспособных граждан власти готовы замещать их управляемыми и бесправными «правильными мусульманами», что вдобавок увеличит удельный вес мусульман БиГ в пику православным сербам и католикам-хорватам.