Власти Казахстана помогли бежать создателю русофобских «языковых патрулей» на Украину

01.09.2021 09:23 (Мск), Москва, Айнур Курманов

Новости Украины

Наци-блогера и агента-провокатора Куата Ахметова, создавшего сетевую националистическую организацию Til Maydani («Волна языка»), власти Казахстана с воскресенья на понедельник преспокойно выпустили из страны, тем самым уведя его от ответственности за русофобские акции.

Теперь инициатор «языковых патрулей» через Тбилиси прибыл в Киев откуда и дальше будет безнаказанно транслировать свои националистические видеоблоги и координировать действия своих сторонников в РК.

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Как мы и предполагали, Куат Ахметов осядет на Украине, где уже скопилось немало казахских националистов. Не исключено, что в ближайшем будущем там создадут националистическое оппозиционное объединение за рубежом, которое будет вещать на Казахстан и страны Центральной Азии с призывами к проведению антироссийских выступлений и изгнанию русских. То, что он уже в Киеве, сообщил СМИ его адвокат Абзал Куспан, поставив жирную точку в показательных попытках привлечь националиста к ответственности.

По моему мнению, всё это спланированная и наглая операция Комитета национальной безопасности, который таким образом по заданию Акорды (администрация президента) спасает своего раскрученного агента, создавая ему имидж «гонимого» национал-патриота, преследуемого Москвой. После его «бегства» Нур-Султан (Целиноград) может теперь с облегчением и удовольствием потирать руки, так как формально деятельность данного нацика уже не его забота.

Обратим внимание, что Куат Ахметов, находясь под подпиской о невыезде, проехал три тысячи километров от Алматы до областного центра Актау на западе страны, благополучно сел в самолёт и вылетел в Грузию. Те, кто знает внутренние казахстанские условия авторитарного тотального контроля, тот прекрасно понимает, что без зеленого света со стороны силовых органов это сделать было бы невозможно.

Кроме того, в отношении лиц, которые подозреваются по статьям УК средней тяжести, предусмотрена определенная процедура, в результате чего они не могут выехать за пределы республики. То есть по инициативе следствия такие фигуранты попадают в «сторожевые листки» на пограничных пунктах и в международных аэропортах. Поэтому его преднамеренно выпустили из страны, отправив в «незалежную» уже под опеку посла РК Дархана Калетаева, разделяющего националистические взгляды.

В итоге возбужденное уголовное дело по статье по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни», – закончится откровенным фарсом, о чем «ПолитНавигатор» уже предупреждал. Да и само это дело было возбуждено больше для отвода глаз и успокоения Кремля.

Таким же образом был обставлен 19 августа и спектакль с задержанием полицейскими Куата Ахметова, который был запечатлён на видео и выставлен на функционирующем ютуб канале Til Maydani. Вся пресса об этом раструбила как о некой сенсации, а националисты в социальных сетях завопили о «репрессиях», организованных Россией против казахских патриотов.

В итоге, как выясняется, никто его не задерживал, а была лишь взята подписка о невыезде и наци-блогер был благополучно отправлен домой, после чего спецслужбы сразу приступили к подготовке плана «побега». Получается, что никто его и не собирался показательно судить, так как русофобское движение внутри страны чрезвычайно выгодно казахстанским властям.

Сравните это с тем, как арестовывали и судили по той же статье уголовного кодекса РК известного правозащитника и общественного деятеля Ермека Тайчибекова, выступающего за интеграцию с Россией, и вам сразу всё станет ясно. Как известно, он выступил открыто с осуждением устроенного казахскими националистами погрома дунганской общины в феврале прошлого года и дал интервью нескольким зарубежным изданием, обвинив власти в организации и потворствовании.

Его сразу же без раздумий арестовали по открытому уголовному делу, где нет ни потерпевших, ни свидетелей, и возбужденному только по одному письму МВД РК. В итоге он просидел больше года в СИЗО и был осужден по решению суда от 19 августа на 7 лет заключения. Сейчас КНБ инициировало еще несколько уголовных дел в отношении русофила, чтобы сгноить его в колонии.

Как видим, никто возможности Ермеку Тайчибекову ходить по подписке и выехать из страны не дал, что говорит о двойных стандартах властей в использовании 174- статьи Уголовного кодекса РК, когда выступающие против русофобии и этнических чисток в отношении меньшинств получают по полной, а откровенные казахские нацисты-провокаторы, призывающие к резне и депортациям инородцев, уводятся от ответственности и рекламируются в СМИ.

Это со всей очевидностью показывает характер и суть выстраиваемого моноэтнического государства, где национализм является составной и главной частью правящей идеологии. Тут нечему удивляться, когда читаешь откровения того же помощника президента РК Ерлан Карина, который выдал следующее:

«Я думаю, что национализм у нас должен ассоциироваться с государственностью».

И выбор Украины для Куата Ахметова со стороны его кураторов был также неслучаен. Ведь именно по лекалам «незалежной» были построены «языковые патрули» в Казахстане, а все местные нацики действуют по технологиям, разработанным в Киеве. Поэтому сейчас на деле достигается прямая смычка между бандеровцами и казахскими любителями чистоты расы и крови. И всё во имя борьбы с Россией и русскими на постсоветском пространстве.

Соответственно, никаких уроков Акорда из заявлений МИД РФ не вынесла, несмотря на успокоительные и душещипательные заявления первого замглавы администрации президента Даурена Абаева о неприемлемости «пещерного национализма». Русофобские организации и движения не только не ликвидированы, а наоборот, сейчас получили новый стимул и сигнал сверху о том, что их деятельность будет и дальше абсолютно безнаказанна.

Да, казахстанские власти будут и дальше делать вид, что провокации и погромы дело рук якобы неконтролируемых национал-патриотов и ссылаться на опасность, исходящую от на них, оправдывая отказы Москве по предложениям в углублении интеграционных процессов внутри ЕАЭС. Эта же братия сейчас мобилизуется против плана строительства Росатомом АЭС в Алматинской области и других совместных индустриальных проектов.

Давно надо всем понять, что казахские националисты являются лишь правительственной агентурой и рычагом по созданию межэтнического напряжения в стране, по выдавливанию русского языка и его носителей и в итоге выступают боевым отрядом по сохранению капиталов и прибылей как правящей верхушки, так и тесно связанных с ней западных добывающих корпораций. Отсюда же растут ноги всех этих американских военно-биологических лабораторий, «учебных центров» Пентагона и попытки ограничить социокультурное и информационное влияние России.

Поэтому наивно ждать от Нур-Султана, что такие необходимые персонажи в деле дерусификации, как Куат Ахметов, предстанут, когда-либо перед судом.