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24.09.2021 14:00 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политические репрессии, Сербия
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Власти Косово возбудили уголовное дело за баннер «Добро пожаловать в Содружество сербских муниципалитетов»

Уголовное дело за «разжигание розни и нетерпимости» возбудила контролируемая албанскими сепаратистами «прокуратура» Косово из-за...

Уголовное дело за «разжигание розни и нетерпимости» возбудила контролируемая албанскими сепаратистами «прокуратура» Косово из-за баннера «Добро пожаловать в Содружество сербских муниципалитетов», ликвидированного косовской полицией на трассе «Феризай (Урошевац) – Призрен».

Об этом сообщает EkonomiaOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Баннер был обнаружен накануне в 18:00 «косовской полицией» в Штрпце и демонтирован. После чего боевики предали информацию об инциденте в местную «Прокуратуру», которая возбудила уголовное дело за «разжигание розни и нетерпимости».

Напомним, что подобные баннеры косовские сербы начали размещать возле своих анклавов в знак протеста против запрета сепаратистскими властями Приштины автомобильных номеров Сербии.

Создание на территории края Содружества сербских муниципалитетов было одним из пунктов соглашения в Брюсселе, подписанного Белградом и Приштиной еще в 2013 году, но который албанские сепаратисты не выполнили и по сей день. Мало того, на днях «вице-премьер» Косово Бесник Бислими заявил о том, что они вообще не собираются выполнять этот пункт Брюссельских соглашений, а со вчерашнего дня «косовская полиция» начала ликвидировать баннеры, плакаты и растяжки «Добро пожаловать в Содружество сербских муниципалитетов».

Возбужденное сегодня уголовное дело стало первым по подобному поводу с момента начала протестов на севере Косово.

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