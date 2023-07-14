Власти Сараево демонтировали правдивый щит об изгнании сербов из города

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Сегодня утром сараевские власти демонтировали один из щитов с надписью «Добро пожаловать в Восточное Сараево, город157 тысяч сербов, которым пришлось покинуть Сараево».

При этом они не постеснялись зайти ради этого на территорию соседней Республики Сербской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Власти столицы Боснии и Герцеговины Сараево и одноименного кантона, относящегося к Федерации (бошнякско-хорватской) БиГ, мотивировали свео решение тем, что щит якобы был установлен на их территории.

«Позорного щита больше нет», – прокомментировала видео с демонтажем мэр Сараево Беньямина Карич.

В ответ на это градоначальник сербского Восточного Сараево Любиша Чосич обратил внимание, что все щиты с подобной надписью были установлены на территории Республики Сербской. И стояли там 20 лет, просто на них не было подписи про 157 тысяч сербов, изгнанных из боснийской столицы.

«Мы разместили щиты в тех местах, где они стояли 20 лет. Что касается знака на Лапишницу, то мы сдвинули его аж на десять метров в сторону Республики Сербской. У нас сложилась ситуация, когда 20 лет стояли щит с надписью «Территория города Восточное Сараево», а споры возникли из-за того, что мы написали на них».

Чосич потребовал от сараевских властей вернуть щит на место. Помимо щита на Лапишницу на въезде в Восточное Сараево установлены несколько аналогичных щитов. Сам городок был когда-то пригородом столицы БиГ, располагавшимся в районе аэропорта, ставший после исхода сербов крупным сербским анклавом. И одно время даже был столицей Республики Сербской.

Конфликт между мэрами двух городов длится уже второй год, когда Любиша Чосич потребовал от Беньямины Карич убрать из центра Сараево – со столичной Ратуши и на улицы Ферхадия (ранее была названа в честь сербского партизана Васы Мискина), таблицы с упоминанием «сербских преступников».

В частности, табличка на фасаде сараевской Ратуши безапелляционно гласит:

«В ночь с 25 на 26 августа 1992 года сербские преступники подожгли в этом месте Национальную и университетскую библиотеку Боснии и Герцеговины. Более 2 миллионов книг, журналов и документы. Не забывай, помни и не допусти».

В свою очередь, надпись на улице Ферхадия в центральном районе Стари Град сообщает:

«27 мая 1992 года на этом месте сербские преступники убили 26 жителей Сараево».

Антисербская табличка возле сараевской Ратуши.

При этом сараевская библиотека загорелась вследствие интенсивных боев за город, а взрыв в очереди за хлебом на Ферхадии многие склонны считать провокацией верхушки сараевских исламистов, пытавшихся таким образом склонить на свою сторону симпатии мирового сообщества. В

частности, командующий миротворческими силами ООН в Сараево генерал Луис Маккензи писал, что по поступившей к нему информации, незадолго до взрыва на тот момент еще улица Васы Мискина была закрыта для движения, а после появления очереди перед пекарней возле нее сразу же появились представители СМИ, которые начали съёмку сразу же после взрыва, при этом большинство убитых были сараевскими сербами.

Чосич потребовал от нового мэра вернуть прежние названия 125 улицам, которые до войны 90-х носили имена известных сербов, среди которых были и те, что освободили Сараево от усташей и немецких нацистов 6 апреля 1945 года.

«Согласно Базе данных Центра Республики Сербской, с которым мы работали, и я считаю, что это достаточно надежные данные, на территории Сараево было убито 2 тысячи 770 граждан сербской национальности и 256 солдат Войска Республики Сербской. Этой, информации, повторюсь, можно верить, поскольку База данных содержит информацию по каждой жертве, убитой в период с 1992 по 1995 годы. Плюс еще 174 человека числятся пропавшими без вести. При этом в районе Сараево были разрушены и сожжены 56 сербских сел и поселков, а после войны были идентифицированы 27 сербских братских могил», – рассказывал в интервью «Царьграду» вице-председатель Международной Независимой Комиссии по расследованию страданий сербов в Сараево в 1991-1995 годах, кандидат политических наук, бывший сотрудник миссии ООН в Боснии и Герцеговине, полковник в отставке Виктор Безрученко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Исход сербов из Сараево.

«В Сараево полностью стерта и уничтожена сербская община, более 150 тысяч человек оставили город , а сербы имели там более 50 тысяч единиц жилья и каждое в среднем стоило100 тысяч марок, и это минимум, а в целом выходит сумма 50 миллиардов марок. Все это осталось в Сараево, и бошняки получили все это по низкой стоимости, а многое было просто присвоено, например, квартиры военнослужащих Югославской народной армии», – прокомментировал в свое время исход соплеменников из Сараево лидер боснийских сербов Милорад Додик.

Как отмечает Содружество сербских репатриантов, перед тем, как покинуть город, сербы прошли через убийства, пытки, изнасилования. А все началось в1992 году с массового увольнения сербов со всех руководящих должностей в компаниях, банках, клиниках и на факультетах и продолжилось арестами, обысками, частными тюрьмами, избиениями, грабежами квартир.