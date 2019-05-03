Влияние на Зеленского захватывает другой олигарх, оттесняя Коломойского

03.05.2019, Киев, Игорь Петров

Находящийся в Израиле олигарх Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Владимира Зеленского, который смотрит в сторону другого олигарха – Виктора Пинчука, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал киевский политолог Сергей Белашко, комментируя странное различие в антироссийской риторике Зеленского и, напротив, лояльных Москве заявлениях Коломойского.

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«Коломойский сейчас дает интервью Щербине, дает интервью Бигусу. До этого он давал интервью только своим основным интервьюерам – Соне Кошкиной и Дмитрию Гордону.

Коломойский рассчитывал, что у него будет серьезное влияние на нового президента. В итоге оказалось, что влияние Пинчука более серьезное. Он фактически занимается формированием команды Зеленского. Понятно, что Коломойскому это не нравится поскольку с Пинчуком у него старый конфликт. Возможно, нынешними интервью он пытается подкорректировать дискурс», – сказал Белашко.

Он не исключает, что у Зеленского может быть другая логика политического развития, при которой он будет взаимодействовать через Пинчука с транснациональными финансовыми элитами, а с другой стороны – с украинскими политиками, которые пришли к власти в результате государственного переворота.

По словам, эксперта, Коломойский заинтересован в том, чтобы минимизировать возможные союзнические отношения Зеленского с постмайданной элитой.

«Для Коломойского оптимальный вариант – когда Зеленский взаимодействует с Тимошенко, они вместе формируют коалицию в следующем парламенте, плюс туда же подтягиваются какие-то сателлиты – «Видродження», которое тоже достаточно лояльно Коломойскому, возможно, Ляшко, которого Ахметов вроде как снимает с довольствия, и тот ищет другие источники», – отметил политолог.

В свою очередь, говорит он, усилия Пинчука направлены на формирование большой коалиции во главе с Зеленским, куда будут входить ориентированные на Запад силы.

«То есть тот список грантоедов, который в прошлом политическом цикле был растыкан по разным политическим проектам, собрать в президентскую партию и влиять, таким образом, на формирование президентуры как института (а не президента) и через президента влиять на исполнительную власть, влиять на законодательную власть, войдя туда по президентскому списку и сформировав какое-то большинство вокруг Зеленского.

Естественно, что Коломойского это не устраивает, потому что он, таким образом, лишается рычагов влияния на президента и вынужден опять выбирать, кого из оппозиционеров ему спонсировать. У Коломойского к тому же есть проблемы по линии ФБР, его обложили серьезно, и он сейчас ищет любую возможность, чтобы каким-то образом открыть для себя пути к отступлению», – поясняет Белашко.