Вместо безвиза Украина получила увесистый пинок под зад – эксперт

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на проводимую Киевом политику евроинтеграции, страны ЕС не готовы в условиях пандемии коронавируса принять у себя граждан «незалежной», и теперь тысячи человек, бегущих из центра эпидемии, пытаются пройти частично закрытую украинскую границу.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безвиз завершился для Украины массовой депортацией из Евросоюза десятков тысяч украинцев, многие из которых, к сожалению, инфицированы. Поэтому дай бог, чтобы Украина ограничилась минимальным количеством жертв.

Но посмотрите, как действует Аваков. Вместо того, чтобы действовать и предпринимать меры по пропуску, там украинцев держат ночью. Накапливается критическая масса, и несколько тысяч человек прорывают границу.

Уже и коррупционная схема на Украине работает: «Хочешь быстро перейти – триста евро положи». Поэтому вместо расхваливания, мы видим очередное фиаско всей политики Украины. Вместо безвиза – пинок под зад», – отметил он.

Напомним, накануне официальный Киев закрыл на карантин границы для жителей ЛДНР как для иностранцев, чем де-факто признал молодые республики независимыми государствами.