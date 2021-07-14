14.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Вместо денег Украина получит от Германии просроченные вакцины

Новости УкраиныГермания встала на российские позиции и не является другом Украины, заставляя ее выполнять «Минские...

Германия встала на российские позиции и не является другом Украины, заставляя ее выполнять «Минские договоренности».

Об этом в своем блоге заявил находящийся в розыске в России боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия – это в целом не дружественное Украине государство. Это основа Евросоюза, самая главная страна. Она не дружественная по отношению к Украине. И последний визит туда Зеленского это подтвердил. Немцы помогают московитам подорвать украинские энергетические возможности. Немцы блокируют продажу оружия странами Евросоюза Украине. То есть мы не можем у них ничего купить, даже то, что нам категорически необходимо. То есть, московитам, в случае чего они что-то продают. Украинцам – нет», – сказал Корчинский.

«Немцы давят на Украину с тем, чтобы мы подписали капитуляцию на условиях Московии или Штайнмайера. Немцы специально придумали «формулу Штайнмайера» – это очень унизительная штука, и мы должны имплементировать эту формулу в украинское законодательство и таким образом законодательно закрепить свою капитуляцию. Зачем туда ехал Зеленский – эти все разговоры, что они как-то нам компенсируют «Северный поток -2», что газ теперь пойдет не через Украину, что для Украины будет опасно, потому что московиты смогут расширять свою агрессию, не переживая за перебои со своим экспортом в Европу, что Украина потеряет два миллиарда долларов ежегодно, и что были разговоры, что Германия, Евросоюз каким-то образом будут Украине это компенсировать – ничего компенсировать не будут», – считает боевик.



«И Меркель прямо сказала, что имплементируете формулу Штайнмайера – посмотрим. То есть, сдавайтесь Москве, ложитесь под Москву, а тогда мы будем думать о том, чтобы дат вам не полтора миллиона просроченных вакцин, а миллион шестьсот тысяч просроченных вакцин», – заявил Корчинский.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что на Украине посчитали унижением визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию.

Также Зеленский сообщил накануне, что рассчитывает получать компенсацию от Запада в размере двух миллиардов долларов в год за потерю украинского транзита.

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