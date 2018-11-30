Вместо трибунала командиров ВМСУ объявят героями

30.11.2018

Командиры кораблей ВМС Украины, вторгшихся в территориальные воды РФ и попытавшиеся прорваться в Азовское море, без всяких причин подставили под огонь своих подчиненных.

Об этом в “Независимой газете” пишет военный обозреватель, капитан 2 ранга запаса Андрей Рискин.

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Он полагает, что рядовой состав экипажей катеров и буксира должен быть передан украинской стороне, поскольку он лишь выполнял приказ командиров.

При этом командный состав, в отличие от рядовых моряков, знал, на что шел, отмечает обозреватель, уточняя, что речь идет о старшем на переходе – командире дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» капитане 3 ранга Владимире Лесовом, находящихся на катерах сотрудниках контрразведки СБУ, а также командирах бронекатеров «Никополь» и «Бердянск».

“С одной стороны, эти офицеры тоже выполняли приказ. Наверняка высшего командования, в такой ситуации инициативы быть не может. С другой стороны, они ясно и четко понимали последствия своих действий. Но судить их, на мой взгляд, нужно даже не столько за то, что они сознательно нарушили государственную границу РФ, а за то, что они без всяких причин подставили под огонь своих подчиненных, прекрасно зная, что в борьбе с многократно превосходящими ими силами противника у них не было ни единого шанса на успех”, – полагает автор.

Он также пишет, что командиры бронекатеров и старший на переходе забыли, что отвечают за жизнь своих моряков.

“Понятно, что в Украине их, судя по всему, скоро объявят национальными героями. Хотя, по идее, должны отдать под военный трибунал. Как и тех, кто отдал им приказ выполнить данную авантюру”, – резюмирует Рискин.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.