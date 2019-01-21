ВМС Украины могут прикрыться американским эсминцем для провокации

21.01.2019, Москва, Олег Кравцов

Киев может использовать американское присутствие в Черном море как прикрытие и устроить очередную провокацию.

Такого развития событий в комментарии “Известиям” не исключил военный эксперт Владислав Шурыгин, отвечая на вопрос о последствиях захода в Черное море американского эсминца Donald Cook.

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“Предыдущие заходы американских кораблей не были скоординированы с украинскими силами. Между тем Киев может попытаться самостоятельно, не ставя Пентагон в известность, провести свою операцию, – полагает эксперт. – Но, безусловно, наши военачальники готовы и к такому варианту развития событий. В декабре, до американских кораблей в Черном море находился британский разведывательный корабль Echo. Когда он заходил в порт Одессы, представитель украинского правительства предложил британцам пройти в Азовское море, чтобы испытать реакцию России. Представители старой морской державы идею провокации не поддержали”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан утверждает, что в следующий раз украинские корабли попытаются прорваться через Керченский пролив под прикрытием НАТО.

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