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ВМС Украины могут прикрыться американским эсминцем для провокации
Киев может использовать американское присутствие в Черном море как прикрытие и устроить очередную провокацию.
Такого развития событий в комментарии “Известиям” не исключил военный эксперт Владислав Шурыгин, отвечая на вопрос о последствиях захода в Черное море американского эсминца Donald Cook.
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“Предыдущие заходы американских кораблей не были скоординированы с украинскими силами. Между тем Киев может попытаться самостоятельно, не ставя Пентагон в известность, провести свою операцию, – полагает эксперт. – Но, безусловно, наши военачальники готовы и к такому варианту развития событий. В декабре, до американских кораблей в Черном море находился британский разведывательный корабль Echo. Когда он заходил в порт Одессы, представитель украинского правительства предложил британцам пройти в Азовское море, чтобы испытать реакцию России. Представители старой морской державы идею провокации не поддержали”.
Как сообщал “ПолитНавигатор”, ветеран украинской внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан утверждает, что в следующий раз украинские корабли попытаются прорваться через Керченский пролив под прикрытием НАТО.
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Метки: Владислав Шурыгин, ВМС Украины, Черное море
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