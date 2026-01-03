Внук Бандеры боится польской мести даже в Канаде
Внук украинского террориста Стефан (Степан) Бандера опасается посещать Польшу после того, как президент Кароль Навроцкий ввел уголовную ответственность за пропаганду идей украинских националистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В этом году я схватился за голову, когда услышал из уст президента Польши про бандеризм. Он же сделал это правовым термином, это было страшно.
Он использует штампы ещё советской пропаганды для решения внутриполитических проблем в Польше, в том числе и удовлетворить шовинистическую часть поляков. И чтобы беженцев держать в рамках», – жаловался Бандера в интервью укро-ТВ.
«В практическом смысле для меня это означает, что ехать на Украину придётся не через Польшу. Потому что там не будут рады увидеть человека из Канады с фамилией Бандера.
И за своих детей я беспокоюсь, ведь польская диаспора в Канаде тоже довольно активна, хотя пока и не проявляет такого уровня ненависти», – добавил он.
