Во Франции подсчитали, сколько Европа может собрать войск для Украины

Максим Столяров.  
05.09.2025 21:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 490
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Из всей «европейской коалиции» реально готовы отправить войска на Украину лишь Франция, Британия и несколько маленьких стран.

Об этом в эфире телеканала «LCI» заявил французский военный эксперт, полковник Мишель Гойя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После прекращения огня, кто готов разместить своих солдат на Украине, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию?», – спросила ведущая.

«Ничего не изменилось за последние пару лет. Если выбрать самых храбрых, чьи солдаты готовы проливать кровь, плюс имеющих средства, останутся только две страны – Франция и Британия.

Если добавить страны, у которых есть солдаты, но нет средств – это Бельгия, три страны Балтии. Возможно, они все вместе пришлют батальон.

Остальные 26 стран «коалиции желающих» хотят быть только на фотографии, но не хотят рисковать, и никогда не отправят ни одного боевого подразделения на Украину.

«Европейская коалиция» звучит очень внушительно, а на самом деле у нас очень маленькие руки – французская и британская», – сказал полковник.

«Франция готова выделить бригаду – пять тысяч. Британия – тоже бригаду. Если остальные выделят по батальону, плюс австралийцы и канадцы, мы можем дойти до трёх бригад Сухопутный войск. Это 15 тысяч человек.

Плюс вспомогательные силы, ВВС и так далее – до 20 тысяч человек. Это максимум, на который мы, европейцы, способны», – подытожил он.

