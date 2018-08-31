Во Львове восстановили могилы советских военных

31.08.2018, Львов, Анастасия Самойлова

Во Львове закончено восстановление надписей на могилах советских военных на Холме Славы.

Об этом у себя в Facebook сообщила львовская общественница Нина Вербовая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера у нас произошло очень радостное событие. Мы закончили восстанавливать надписи на могилах на Холме Славы. Теперь все похороненные 255 человек не будут безымянными. Город вновь увидит имена этих ГЕРОЕВ, освободивших Львов от немецко-фашистских захватчиков», – сообщила она.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что могилы советских военных во Львове уже неоднократно подвергались издевательствам со стороны неонацистов. Так, в конце июня они изуродовали могилу Героя Советского Союза, разведчика Николая Кузнецова и памятную доску. Однако вскоре в городе нашлись сознательные люди, которые провели субботник на могилах советских воинов.

Тем не менее, националисты на этом не успокоились: после судебного заседания, на котором решалась перспектива демонтажа монумента Славы в городе, защитницу памятника – местную общественницу Инну Иваночко облили зелёнкой.