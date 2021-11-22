Во Львове задержали группу мигрантов, пытавшихся перебраться в Германию

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Новости Украины

Трое граждан Албании с поддельными документами пытались через Украину нелегально перебраться в Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, трое албанских мигрантов прибыли во Львов рейсом из Стамбула. На Украине они попытались пересесть на самолёт в Меммингем (Германия), и для проверки предъявили паспорта граждан Греции, Франции и Испании.

Однако украинские пограничники заметили «перемену», и в ходе проверки установили, что документы содержат признаки полной и частичной подделки.

«Впоследствии граждане признались, что намеревались попасть в Германию в поисках лучших условий жизни», – сообщили в ведомстве.

После задержания нарушители были переданы Нацполиции.

Отметим, что несмотря на критику Белоруссии за «организацию» миграционного кризиса на границе с Польшей, Украина не только тратит колоссальные средства на содержание мигрантов из Афганистана , но и сама способствует транзиту беженцев в Европу.