Во Львовской области боевиков украинских добробатов селят в конюшнях

18.02.2022  18:18 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов .  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Западная Украина, Львов, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Во Львовской области националистическому добробату в качестве места дислокации предлагают необорудованную конюшню.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил командир 8-го батальона «Аратта» Андрей Копичин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львовской области националистическому добробату в качестве места дислокации предлагают необорудованную конюшню. Об этом...

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«Во Львовской области добровольческий батальон третью неделю ищет базу для того, чтобы развернуть батальон. Нам предлагают конюшню, какие-то помещения без окон и дверей. Я говорю местной власти, что благодарю за ваши потуги, но как я могу объяснить ребятам на Западной Украине, на Львовщине, что они должны ночевать в конюшне?

В конюшнях мы ночевали на Востоке Украины, потому что может через день или два, или вообще это последняя кровать бойца, потому что ему завтра идти в бой. Сейчас мы должны на Западной Украине, где есть поддержка населения, ночевать в конюшне!», – возмущался Копичин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что ВСУ неспособны противостоять российской армии в открытом бою, поэтому в случае войны украинские войска должны спрятаться за мирными жителями и попытаться вынудить РФ «устроить геноцид».

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что на Украине раскупили оружие и боеприпасы, однако люди не торопятся вступать в ряды территориальной обороны.

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